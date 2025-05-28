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ESHOT grevde mi? 29 Mayıs İzmir'de otobüsler çalışıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ESHOT grevde mi? 29 Mayıs İzmir&#039;de otobüsler çalışıyor mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de toplu ulaşımın yapıldığı Eshot, 29 Mayıs Perşembe günü otobüs seferlerinde ciddi aksamalar yaşanacağını duyurdu. İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının DİSK/Genel-İş Sendikası öncülüğünde aldığı grev kararı, kentte ulaşımı etkileyecek. ESHOT grevinde 29 Mayıs İzmir'de otobüsler çalışacak mı merak ediliyor.

İzmir’de toplu ulaşım, 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününü 29 Mayıs’a bağlayan gece yarısından itibaren greve başlayacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, bağlı şirketler İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri tarafından alınan grev kararı nedeniyle otobüs seferlerinde aksamalar yaşanacağını açıkladı. ESHOT grevde mi, 29 Mayıs İzmir'de otobüsler çalışıyor mu merak ediliyor.

ESHOT GREVDE Mİ, NEDEN?

ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförleri ve İZELMAN ile İZENERJİ çalışanları, DİSK/Genel-İş Sendikası’nın 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri öncülüğünde 29 Mayıs 2025 Perşembe günü greve giriyor.

Daha önce 8 Ocak'ta benzer bir grev gerçekleştirilmişti. Sendika temsilcileri, grevin işçilerin haklarını almak için bir zorunluluk olduğunu vurgularken Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediye ile görüşmelerin devam ettiğini ancak talepler karşılanmazsa eylemlerin süreceğini ifade etti.

ESHOT grevde mi? 29 Mayıs İzmir'de otobüsler çalışıyor mu? - 1. Resim

29 MAYIS İZMİR’DE OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü, Eshot, İZULAŞ ve İZTAŞIT otobüs hatlarında sınırlı seferler düzenlenecek, ancak birçok hat grev nedeniyle hizmet veremeyecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50’den itibaren son seferlerin yapılacağını ve grev süresince yalnızca metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle entegre çalışan sınırlı sayıda otobüs hattının hizmet vereceğini duyurdu.

ESHOT grevde mi? 29 Mayıs İzmir'de otobüsler çalışıyor mu? - 2. Resim

İZTAŞIT hatları grevden etkilenmeyecek ve kesintisiz hizmet sunacak. Vatandaşların, www.eshot.gov.tr adresinden veya ALO 153 üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, grevin etkilerini azaltmak için metro, tramvay ve vapur seferlerini artırarak tam kapasite hizmet vereceğini açıkladı. 

İZMİR ESHOT GREVİ HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÇALIŞACAK?

Metro, tramvay, İZBAN ve vapur seferleri grevden etkilenmeyecek ve tam kapasite hizmet verecek. İZULAŞ VE İZTAŞIT araçları ile kısıtlı hizmet verilmeye devam edilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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