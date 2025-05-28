İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü, 29 Mayıs 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği yürüyüş, mehter gösterileri ve Yüksek Sadakat konseriyle kutlanacak. Edirnekapı'dan Saraçhane'ye uzanacak yürüyüşün saati ve yeri belli olurken ücretsiz toplu taşıma imkanıyla İstanbulluları fetih coşkusuna dahil edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çağ açıp çağ kapatan bu tarihi zaferi anmak için Edirnekapı’dan Saraçhane’ye bir yürüyüş ve İBB binası önünde Yüksek Sadakat konseri düzenliyor. İstanbul'da 29 Mayıs'ta hangi konserler var, 29 Mayıs yürüyüşü saat kaçta merak ediliyor.

İSTANBUL'DA 29 MAYIS'TA HANGİ KONSERLER VAR?

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İBB tarafından Saraçhane’de düzenlenecek etkinlikler belli oldu.

29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 20.30’da, İBB Saraçhane Binası önünde İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun gösterilerinin ardından Yüksek Sadakat sahne alacak.

Ücretsiz konserler ve etkinlikler İstanbullulara hem tarihi bir anı yaşatacak. Konser, sadece müzikle sınırlı kalmayacak. Mehteran ve bando gösterileriyle fetih ruhu canlandırılacak.

29 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ SAAT KAÇTA, NEREDE?

29 Mayıs 2025’te İstanbul’un Fethi’ni anmak için düzenlenecek “İstanbul’un Muhafızları Yürüyüşü”, Edirnekapı’dan başlayarak Saraçhane’ye uzanacak. Yürüyüş, saat 19.00’da Edirnekapı Parkı’nda toplanılarak başlayacak ve Fevzipaşa Caddesi üzerinden İBB Saraçhane Binası’na doğru devam edecek.

İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun eşlik edeceği bu yürüyüş, tüm İstanbulluların katılımına açık olacak. Tarihi bir atmosferde gerçekleşecek etkinlik, fetih ruhunu yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ 29 MAYIS'TA ÜCRETSİZ Mİ?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, 29 Mayıs 2025’te ücretsiz ziyaret edilebilecek. Giriş için Radar Türkiye uygulaması üzerinden QR kod gösterimi ve T.C. kimlik belgesi ibrazı yeterli olacak.