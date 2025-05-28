29 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? Resmi tatil kapsamına giren günler 2025

İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü yaklaşırken 29 Mayıs tarihiyle ilgili merak edilen sorular yeniden gündeme taşındı. Öğrencilerden velilere, kamu çalışanlarından özel sektör çalışanlarına kadar birçok kişi 29 Mayıs okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. 1453 yılında gerçekleşen fetih için kutlamalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken yarın okul var mı, 28 Mayıs okullar tatil mi gibi konular da merak ediliyor.

29 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’un fethinin yıldönümü yaklaştıkça 29 Mayıs’ta okulların tatil olup olmayacağına dair sorular da gündeme gelmeye başladı. Her yıl çeşitli etkinliklerle anılan 29 Mayıs özellikle de İstanbul’da coşku içinde kutlanıyor.

Kutlamaların resmi tatil anlamına gelip gelmediği konusu öğrenciler ve veliler tarafından ise sıkça araştırılıyor. 2025 yılına ait resmi tatil takvimine göre 29 Mayıs Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle okullarda dersler normal şekilde işlenmeye devam edecek.

YARIN OKUL VAR MI?

28 Mayıs günü birçok öğrenci ve veli “yarın okul var mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, resmi tatil statüsünde yer almadığı için okullar açık olacak.

29 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin belirlediği resmi tatil günleri arasında bulunmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir tatil kararı açıklanmadı.

28 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

28 Mayıs tarihi de 29 Mayıs gibi, resmi takvimde tatil olmayan bir gün. Bu nedenle 28 Mayıs Çarşamba günü de Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumları faaliyetlerine devam edecek.

29 Mayıs İstanbul’un fethi nedeniyle bir gün önceden bir hazırlık tatili ya da ek izin verilmesi söz konusu değil. Öğrencilerin okul programlarında herhangi bir değişiklik beklenmemesi ile birlikte 28 Mayıs günü dersler planlandığı şekilde gerçekleştirilecek.

2025 RESMİ TATİLLER