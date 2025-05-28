29 Mayıs Şehir Hatları vapurları ücretsiz mi, bedava mı? Ücretsiz ulaşım belli oldu

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü 29 Mayıs 2025’te coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde, İstanbullular şehir hatları vapurları ücretsiz olup olmayacağını merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı açıklama ile netleşti.

29 Mayıs Perşembe günü, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümüne sahne olacak. Çağ açıp çağ kapatan bu anlamlı gün, İstanbullular için hem gurur hem de merak kaynağı. Vatandaşlar, özellikle 29 Mayıs'ta vapurların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

29 MAYIS ŞEHİR HATLARI VAPURLARI BEDAVA MI?

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde, şehirde düzenlenecek etkinliklere katılımı kolaylaştırmak için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, 29 Mayıs Perşembe günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İBB’ye bağlı Şehir Hatları Vapurları da dahil olmak üzere entegrasyona dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ancak Adalar hatları ve toplu taşımaya entegre olmayan özel deniz motorlarında ücretsiz uygulamanın geçerli olmayacağı belirtildi.

29 MAYIS VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

29 Mayıs'ta İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamında vapurların ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İBB’nin açıklamasına göre, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için 29 Mayıs’ta tüm gün boyunca ücretsiz olacak.

Özellikle Avrupa ve Asya yakaları arasında sıkça vapur kullanan İstanbullular için büyük bir kolaylık sağlayacak.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil takviminde yer almıyor. Kamu kurumları, okullar ve diğer kuruluşlar normal çalışma düzeninde hizmet verecek.