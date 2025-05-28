29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Mayıs'ta İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?

Bu sene 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlanacak. Buna göre vatandaşlar, İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı arama motorlarında sorgulatılıyor.

29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olup olmayacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. 29 Mayıs Perşembe günü, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda İstanbul'da birçok etkinlik düzenlenecek.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 29 Mayıs’ta metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırma yapmaya başladı.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un Fethi’nin 572. yıl dönümü, İstanbul'da birçok etkinliklerle kutlanacak. Ancak 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil takviminde yer almamaktadır.

29 Mayıs Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil olmadığı için normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek. Özellikle kargo şirketleri ve PTT hizmet verirken, eczaneler de normal çalışma saatlerinde açık olacaktır.

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

İstanbul'un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle her sene 29 Mayıs tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz olur. Bu sene de 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

Ulaşım İstanbul’un resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ‘’29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.’’ denildi.

Buna göre; 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ile entegrasyona dahil İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

MARMARAY 29 MAYIS’TA ÜCRETSİZ Mİ, PARALI MI?

Marmaray’ın 29 Mayıs 2025’teki ücret durumu, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasındadır. Geçmiş senelerde İstanbul’un Fethi kutlamalarında Marmaray’ın ücretsiz olduğu zamanlar olmuştur.

2024 yılına bakıldığında Marmaray, 29 Mayıs’ta ücretli olarak hizmet vermişti. 2023 yılında da İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü nedeniyle Marmaray’ın ücretsiz olduğu açıklanmıştı.

2025 yılı yani bugün için henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Marmaray’a dair resmi bir açıklama gelmedi. İstanbulluların, Marmaray’ı kullanmadan önce güncel duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

YARIN METRO ÜCRETSİZ Mİ 29 MAYIS?

29 Mayıs Perşembe günü yani yarın metro ve metrobüs hatları ücretsizdir. Vatandaşların yarın herhangi bir yol ücreti ödemeden ulaşım hatlarını kullanabilir.

29 MAYIS PERŞEMBE VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü vapurların ücretsiz olup olmayacağı konusuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

Geçmiş 29 Mayıs tatilleri göz önünde bulundurulduğunda, vapurların bu yıl ücretsiz olması beklenmektedir. Şu an için konuyla ilgili İBB'nin duyurularını takip etmek önemlidir.

TAKSİLER VE DOLMUŞLAR YARIN ÜCRETLİ Mİ?

29 Mayıs'ta taksi ve dolmuşlar ücretsiz değildir. Bu araçlar normal tarife üzerinden vatandaşlardan yol parası ücreti almaya devam edecektir.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması yalnızca İBB'ye ait toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır.