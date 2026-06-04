Yunanistan'da tarihi adım! Kadın gönüllü askerler göreve başladı
Yunanistan'da başlatılan gönüllü askerlik uygulaması kapsamında ilk kadın grup Kara Kuvvetleri bünyesinde göreve başladı. 72 kadın asker, yeni sistemle birlikte farklı ayrıcalıklardan da yararlanacak.
- Uygulama kapsamında 72 kadın, Yunanistan Kara Kuvvetleri'ne bağlı birliklerde göreve başladı.
- Göreve başlayan kadın askerler, Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis tarafından ziyaret edildi.
- Yeni uygulama kapsamında kadınlara kamu personeli seçme sınavlarında ek puan avantajı gibi çeşitli imkanlar sunuluyor.
- Askerlik süresi hizmet süresi olarak kabul edilecek.
- Üniversite mezunu kadınlar orduda hemşirelik veya idari görevlerde değerlendirilecek.
- 26 Haziran'da gönüllü kadın askerler için resmi yemin töreni planlanıyor.
Yunanistan, kadınların gönüllü olarak silahlı kuvvetlerde görev almasına yönelik yeni uygulamasını hayata geçirdi. Bu kapsamda başvuru yapan ilk grup kadın askerler görevlerine başladı.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde başlatılan program çerçevesinde 72 kadın, Yunanistan Kara Kuvvetleri’ne bağlı birliklerde göreve başladı.
Göreve başlayan kadın askerler, Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis tarafından Lamia kentindeki birlikte ziyaret edilerek karşılandı.
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SOSYAL VE MESLEKİ AVANTAJLAR SUNULUYOR
Yeni gönüllü askerlik uygulaması kapsamında kadınlara çeşitli imkanlar da sağlanıyor. Buna göre gönüllü askerlik yapan kadınlar kamu personeli seçme sınavlarında ek puan avantajına sahip olacak.
Ayrıca askerlik süresinin hizmet süresi olarak kabul edilmesi, üniversite mezunlarının orduda hemşirelik veya idari görevlerde değerlendirilmesi ve silahlı kuvvetlerin sosyal imkanlarından yararlanılması da uygulama kapsamında yer alıyor.
YEMİN TÖRENİ PLANLANIYOR
Gönüllü kadın askerler için 26 Haziran’da resmi yemin töreni düzenlenmesi planlanıyor. Uygulamanın ilerleyen süreçte daha geniş katılımla devam etmesi bekleniyor.