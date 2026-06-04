Milli Savunma Bakanlığı, ‘Tugay komutanı astsubayı darp etti’ iddiasına cevap verdi. Açıklamada “Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yer aldı.

MSB açıklamasında bir tugay komutanının astsubayı darp ettiği iddialarına ilişkin “Soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır” açıklaması yapıldı.

"TSK TEDBİRLERİ ALDI"

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemdeki silahlanma faaliyetlerine ilişkin de açıklama yapan MSB “Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır” dedi.

MSB tarafından yapılan açıklamada öne çıkan konu başlıkları şöyle;

“99 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Son iki haftada; 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4 bin 219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar; teslim olan terörist sayısı 99’a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur.

NATO EDGE 2026

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı sorumluluğunda düzenlenecek NATO EDGE 2026 etkinliğinin 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir EXPO Fuar Alanı'nda düzenleneceğini belirtti. Açıklamada "Faaliyet, millî savunma sanayiimizin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesinin ve gelişmiş kabiliyetlerinin uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkân sağlayacaktır" denildi.

"YUNANİSTAN'IN DÜŞÜNMESİ GEREKEN BİR KONU"

MSB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemdeki silahlanma faaliyetlerine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askerî girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkemiz; Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.

GENERALDEN ASTSUBAYA DARP İDDİASI

MSB, bir tugay komutanının astsubayı darp ettiği iddialarına ilişkin de değerlendirme yaptı:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır.

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