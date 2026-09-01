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Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’a gitti

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Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’a gitti

Erdoğan’ın da katılacağı ŞİÖ Zirvesi’nde gözler dünya liderlerinin vereceği mesajlarda... Zirvede bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi için yeni adımlar değerlendirilecek.

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Akif Bülbül
AKİF BÜLBÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti. ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi ve ŞİÖ Artı Zirvesi, bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un başkanlığında gerçekleştirilecek. Zirveye Erdoğan’ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve çok sayıda ülke lideri katılacak.

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ŞİÖ zirvesinde liderler, uluslararası ve bölgesel güncel meselelerin yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, lojistik, dijital, çevresel, kültürel ve insani alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesi ile örgütün geleceğine yönelik öncelikli adımları ele alacak. Zirve kapsamında ŞİÖ’nün 25. yıl dönümünü simgeleyen “Bişkek Deklarasyonu” imzalanacak. Ayrıca çok yönlü iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan kurumsal belgeler, kararlar ve bir dizi tematik bildiri devlet başkanlarının onayına sunulacak. “ŞİÖ Artı” formatındaki oturumlarda ise BM’nin uluslararası hukuktaki merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve karşılıklı yarar sağlayan bölgesel iş birliğinin genişletilmesi konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak. Kırgızistan, ŞİÖ dönem başkanlığının temasını “ŞİÖ’nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte” olarak belirlemişti. ŞİÖ bünyesinde tam üye statüsünde olmayan Türkiye, 2012’de örgüte “diyalog ortağı” olarak katılmıştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’a gitti
Başlık ResmiDünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’te konaklayacağı otelin önünde Dombra şarkısıyla karşılandı. Ayrıca otele “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kırgızistan’daki evinize hoş geldiniz” yazılı pankart asıldı.

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