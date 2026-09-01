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Spor

Fatih Tekke'den istifa sorusuna cevap: "Sorumluluk aldım"

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Fatih Tekke'den istifa sorusuna cevap:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Amedspor'a 2 golle mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı. "Sorumluluğu alıyorum' diyorsunuz. Bunu istifa olarak mı anlamalıyız?" sorusunu cevaplayan Tekke, "Camianın, yönetim kurulumuzun ve oyuncularımızın güveni. Bu da bir sorumluluk. Trabzonspor nasıl ilk geldiğimiz günde ayağa kalktıysa buradan da kalkacaktır" diye konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Trabzonspor'umuz ayakta durmak zorunda. Kalkacak da zaten bu kesin. Reaksiyon vermemiz lazım ve yarından itibaren tekrar tekrar çalışmaya devam etmemiz lazım. Bugün üzücü bir akşam oldu bizim için." dedi.

"BUGÜN ÜZÜCÜ BİR AKŞAM OLDU BİZİM İÇİN"

Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, Trabzonspor adına çok üzücü bir gece olduğunu söyledi.

Kendileri için arka arkaya ikinci üzücü gece olduğunu dile getiren Tekke, "Tabii bu arada Amedspor'u kesinlikle tebrik etmek lazım. Bizden çok daha fazla iyi oynadılar, çok daha fazla istekliydiler. Onlar tebriği hak ettiler. Bugün biz beklediğimiz, bu süreçten sonra beklediğim açıkçası reaksiyon olmadı ama Trabzonspor'umuz ayakta durmak zorunda. Kalkacak da zaten bu kesin. Reaksiyon vermemiz lazım ve yarından itibaren tekrar tekrar çalışmaya devam etmemiz lazım. Bugün üzücü bir akşam oldu bizim için." ifadelerini kullandı.

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"DAHA FAZLA REAKSİYON BEKLİYORDUM"

Gazetecilerin, "Avrupa mağlubiyeti sonrası takıma bir etki oldu mu. Bugünkü mağlubiyeti ona bağlayabilir miyiz?" sorusuna Tekke, şu yanıtı verdi:

"Varsayımlar üzerinden sorulara cevap vermek mümkün değil. Bence bugün üzücü tarafı sonuçtan daha çok oyundu. Yani en son oynadığımız maçta 4-0 yendik ama kırmızı karta kadar tamamen tam istediğimiz şekle bürünmüş bir maç oluyorken 10 kişi kaldık ve sonrasında 9 kişi kaldık. Dolayısıyla 9 kişi Avrupa liginde oynamak kolay değildi. Şanssız bir gece denilebilir o geceye ama bugün için aynı şeyleri söyleyemem. Bunun sorumluluğunu tekrar tabii ki ben anlamam lazım. Bunu alıyorum ama açıkçası daha fazla reaksiyon bekliyordum. Bugün olmadı ama bugün olmadı yarın. Allah nasip ederse olması için elimizden gelen bütün çabayı harcayacağız."

Fatih Tekke
Başlık ResmiFatih Tekke

"HAK ETTİKLERİ GİBİ BİR GALİBİYET OLDU"

Tekke, "Şampiyonluğa oynayan bir Trabzonspor'un temposu çok düşük. Ayrıca Amedspor taraftarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz. Buraya geldiniz, nasıl karşılandınız, herhangi bir sıkıntı oldu mu?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Yok herhangi bir sıkıntı olmadı, saha kutu gibi zaten, ambiyansı gayet iyi, takımlarına gayet fazlasıyla coşku verdiler. Bugün de bana göre bizden daha iyi oynadılar, çok daha iyi hissettirdiler, çok daha fazla maç hissettiler ve maçta bence hak ettikleri gibi bir galibiyet oldu ama Trabzonspor adına bu cümleyi kurmak zor benim için. Bütün deplasmanlarda bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bugün bunu başaramadık."

"BUNU İSTİFA OLARAK MI ANLAMALIYIZ?"

"En son Avrupa maçından sonra 'sorumluluğu alıyorum' dediniz ve istifa ettiniz yönetimden döndü. Şimdi bir kez daha 'sorumluluğu alıyorum' diyorsunuz. Bunu istifa olarak mı anlamalıyız, nasıl anlamalıyız?" sorusuna da Tekke, şu cevabı verdi:

"Sorumluluk aldım. Evet. Burada oluşumun sebebini de yayında da söyledim. Camianın, yönetim kurulumuzun ve oyuncularımızın güveni. Bu da bir sorumluluk. Trabzonspor şu andan itibaren bence birinci gündemin nasıl ayağa kalkması gerektiğidir. Asla sorumluluktan kaçmıyorum. Trabzonspor'un nasıl ilk geldiğimiz günde ayağa kalkışı var ise nasıl ayağa kalktıysa buradan da kalkacaktır çünkü kadromuz ona gerçekten çok müsait. İçeride gerçekten çok karakterli oyuncular var."

Tekke, hakemle ilgili soruya, "Pozisyonları özellikle kritik pozisyonlarla ilgili bir şey söyleyemem çünkü seyretmedim ama ilk yarıdaki özellikle verdiği basit iki kartlar onun haricinde hakemin de etkilediği bir maç olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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