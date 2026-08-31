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Erdoğan’ın zirve heyeti belli oldu! Hakan Fidan ile birlikte gidiyorlar...

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Erdoğan’ın zirve heyeti belli oldu! Hakan Fidan ile birlikte gidiyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde eşlik edecek heyet belli oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile Bişkek’e gitti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek üzere Bişkek’e gittiklerini açıkladı.

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Bakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı’nın Stratejik Siyasi ve
Savunma Komitesi toplantısı sonrasında Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Bişkek’e gidiyoruz. Bu yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim İshak Dar da bizimle beraber. İstanbul’da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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