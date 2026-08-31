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Siirt'te kahreden olay! İki kuzen feci şekilde can verdi

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Siirt'te kahreden olay! İki kuzen feci şekilde can verdi

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan iki kuzen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza Kurtalan ilçesine bağlı Çayırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, Caner Cangir ve Yahya Cangir isimli iki kuzene çarptı.

Siirt'te kahreden olay! İki kuzen feci şekilde can verdi
Başlık ResmiSiirt'te kahreden olay! İki kuzen feci şekilde can verdi

İKİ KUZEN DE CANINDAN OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kuzenin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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