Kupa dönüşü feci kaza: Genç futbolcu hayatını kaybetti

İzmir’in Selçuk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde trafik kazası geçiren Söke İdmanyurdu’nun genç futbolcusu Mithat Özgür İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralanırken, İnce’nin vefatı futbol camiasını yasa boğdu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde, Söke İdmanyurdu’nun 2016 takımında forma giyen genç futbolcular ve ailelerinin bulunduğu araç, Selçuk yolunda dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirmişti.

Mithat Özgür İnce

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada araçta takım oyuncuları Mithat Özgür İnce ve Poyraz Emin Yanbaşlı’nın da içinde bulunduğu araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Söke İdmanyurdu oyuncusu Mithat Özgür İnce, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Genç futbolcu Mithat Özgür İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mithat Özgür İnce’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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