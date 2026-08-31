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KKTC'de kayıplar için gece operasyonu: 30 araç görevde

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KKTC'de kayıplar için gece operasyonu: 30 araç görevde
Fotoğraf Başlığı KKTCde kayıplar için gece operasyonu: 30 araç görevde

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından kayıplara ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının gece boyunca da kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. Operasyonda 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA görev yapacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından kayıp kişilere ulaşmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne Limanı'nda kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üstel, kayıp kişilere ulaşmanın devletin en büyük önceliği olduğunu belirterek, ekiplerin gece boyunca da sahada olacağını söyledi.

Üstel, arama-kurtarma faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirterek, "En büyük önceliğimiz kayıp insanlarımıza ulaşmaktır. Çalışmalarımız gündüz olduğu gibi gece boyunca da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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GECE BOYUNCA 30 ARAÇ GÖREV YAPACAK

Üstel'in verdiği bilgilere göre, gece gerçekleştirilecek arama-kurtarma ve görüntü aktarma çalışmalarında 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA görev yapacak.

Türkiye'nin desteğiyle sürdürülen çalışmaların kapsamının da genişletileceğini belirten Üstel, derin deniz arama kabiliyetine sahip özel bir geminin Türkiye'den bölgeye gönderileceğini açıkladı.

Söz konusu geminin yarın bölgeye ulaşmasının beklendiğini belirten Üstel, geminin 1000 metre derinliğe kadar arama yapabildiğini ifade etti.

SİVİL DENİZ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Deniz faciasının ardından aksayan sivil deniz ulaşımına ilişkin düzenlemelerin de tamamlandığını açıklayan Üstel, sivil deniz seferlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Bilet aldığı halde olay nedeniyle yolculuk yapamayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemenin de yapıldığını belirten Üstel, bilet haklarının korunmasına yönelik tüzük değişikliğinin bugün geçirildiğini kaydetti.

Üstel, arama-kurtarma çalışmalarının kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar sürdürüleceğini vurgulayarak, "Gece de durmayacağız. Kayıp insanlarımıza ulaşabilmek için tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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