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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar! 18 ilçe müdürü değişti

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar! 18 ilçe müdürü değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapılan atamalar duyuruldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ MUHSİN DUMLUPINAR OLDU

Bu kapsamda, Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül getirildi.

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Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.

Diğer atamalar ise şu şekilde:

İlçe Emniyet MüdürlüğüAtanan Kişi
AdalarAlpaslan Şahin
ÇatalcaLütfü Doğan
ArnavutköyTolga Öztürk
AtaşehirMuhammet Ahmet Katipoğlu
BahçelievlerKıvanç Taşçı
BakırköyKürşat Mesut Özmen
BeyoğluOktay Çelik
ÇekmeköyNadir Öztürk
EyüpsultanCan Coşkun
GaziosmanpaşaÖzgür Yılmaz
KağıthaneÖmer Faruk Günay
KartalFatih Tilki
Pendikİlyas Kayış
SancaktepeYunus Gezer
SarıyerHakan Alpaslan Kırbaş
SultanbeyliAhmet Serkan Tulum
SultangaziArınç Çevik
TuzlaAbdulkadir Bilen
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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