İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar! 18 ilçe müdürü değişti
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapılan atamalar duyuruldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ MUHSİN DUMLUPINAR OLDU
Bu kapsamda, Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül getirildi.
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Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.
Diğer atamalar ise şu şekilde:
|İlçe Emniyet Müdürlüğü
|Atanan Kişi
|Adalar
|Alpaslan Şahin
|Çatalca
|Lütfü Doğan
|Arnavutköy
|Tolga Öztürk
|Ataşehir
|Muhammet Ahmet Katipoğlu
|Bahçelievler
|Kıvanç Taşçı
|Bakırköy
|Kürşat Mesut Özmen
|Beyoğlu
|Oktay Çelik
|Çekmeköy
|Nadir Öztürk
|Eyüpsultan
|Can Coşkun
|Gaziosmanpaşa
|Özgür Yılmaz
|Kağıthane
|Ömer Faruk Günay
|Kartal
|Fatih Tilki
|Pendik
|İlyas Kayış
|Sancaktepe
|Yunus Gezer
|Sarıyer
|Hakan Alpaslan Kırbaş
|Sultanbeyli
|Ahmet Serkan Tulum
|Sultangazi
|Arınç Çevik
|Tuzla
|Abdulkadir Bilen