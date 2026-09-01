İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar! 18 ilçe müdürü değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapılan atamalar duyuruldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ MUHSİN DUMLUPINAR OLDU

Bu kapsamda, Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğüne Ozak Koç, Çocuk Şube Müdürlüğüne Mehmet Tanrıkulu, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğüne Halil İbrahim Başlı, Koruma Şube Müdürlüğüne Muhsin Dumlupınar, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne Emrah Ata, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğüne Gökhan Karagül getirildi.

Dış İlişkiler Şube Müdürü Esma Yavaşca İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vekaleten, İnşaat Emlak Şube Müdürü Azmi İlker Çiftci de Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne vekaleten getirildi.

Diğer atamalar ise şu şekilde:

İlçe Emniyet Müdürlüğü Atanan Kişi Adalar Alpaslan Şahin Çatalca Lütfü Doğan Arnavutköy Tolga Öztürk Ataşehir Muhammet Ahmet Katipoğlu Bahçelievler Kıvanç Taşçı Bakırköy Kürşat Mesut Özmen Beyoğlu Oktay Çelik Çekmeköy Nadir Öztürk Eyüpsultan Can Coşkun Gaziosmanpaşa Özgür Yılmaz Kağıthane Ömer Faruk Günay Kartal Fatih Tilki Pendik İlyas Kayış Sancaktepe Yunus Gezer Sarıyer Hakan Alpaslan Kırbaş Sultanbeyli Ahmet Serkan Tulum Sultangazi Arınç Çevik Tuzla Abdulkadir Bilen

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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