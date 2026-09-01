Televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’nin sahibi olan Ilıcalı, programda yaptığı açıklamaların yanı sıra giyim tarzıyla da dikkat çekti. Uzun yıllardır televizyon sektöründe faaliyet gösteren ve farklı ülkelerde çeşitli projelere imza atan Ilıcalı’nın program sırasında tercih ettiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu öğrenildi. Ayakkabının fiyatını makul bulanların yanı sıra, söz konusu rakamı yüksek bulanlar da oldu.

Televizyon dünyasındaki çalışmalarıyla geniş bir tanınırlığa sahip olan Ilıcalı, son yıllarda futbol yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Farklı ülkelerde gerçekleştirdiği televizyon projelerinin yanı sıra spor alanındaki yatırımlarıyla da gündeme gelen Ilıcalı, günlük yaşamında ise genellikle rahat ve spor tarzı tercih etmesiyle biliniyor.

ACUN ILICALI’NIN AYAKKABISI 17 BİN 999 TL

Rahat giyim tarzını programda da sürdüren Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın karşısına spor ağırlıklı bir kombinle çıktı. Tişört ve spor ayakkabı tercih eden Ilıcalı’nın giydiği ayakkabının fiyatının ise 17 bin 999 TL olduğu öğrenildi.

Ayakkabının fiyatının gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar yaklaşık 18 bin TL’lik fiyatı bir spor ayakkabı için oldukça yüksek bulurken, bazıları ise Ilıcalı’nın gelir düzeyi ve günümüzde markalı ayakkabıların fiyatları göz önüne alındığında söz konusu rakamın şaşırtıcı olmadığını savundu.

Acun Ilıcalı’nın ayakkabısı dikkat çekti! Fiyatı pahalı bulan da var makul gören de

TELEVİZYONDAN FUTBOLA UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Acun Ilıcalı, Türkiye’de televizyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınmasının yanı sıra spor dünyasındaki yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Ilıcalı, İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Hull City’nin sahibi olarak futbol alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Televizyon sektöründe farklı ülkelerde gerçekleştirdiği yapımlarla uluslararası alanda da çalışmalar yapan Ilıcalı, futbol yatırımlarının yanı sıra medya ve eğlence sektöründeki projeleriyle de gündeme geliyor. Yoğun iş temposuna rağmen günlük hayatında daha rahat bir giyim tarzını tercih ettiği bilinen Ilıcalı, spor ayakkabı ve tişört ağırlıklı kombinleriyle sık sık objektiflere yansıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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