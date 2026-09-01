Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Brawl Stars neden açılmıyor, bakım molası ne zaman bitecek?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Brawl Stars neden açılmıyor, bakım molası ne zaman bitecek?
Fotoğraf Başlığı Brawl Stars neden açılmıyor, bakım molası ne zaman bitecek?

Brawl Stars oyuncuları 1 Eylül 2026 Salı günü oyuna girişte karşılaştıkları bakım uyarısının ardından sunucuların durumunu araştırmaya başladı. Supercell'in yeni içerikler, denge değişiklikleri ve oyun içi düzenlemeleri kapsayan güncellemesi öncesinde başlatılan bakım nedeniyle "Brawl Stars ne zaman açılacak?" ve "Bakım molası kaç saat sürecek?" soruları gündeme geldi.

Kaydet
a- | +A

Brawl Stars'ta 1 Eylül itibarıyla yeni güncellemenin devreye alınması için bakım çalışması başlatıldı. Supercell, güncellemenin bakımın hemen ardından geleceğini duyururken oyunculardan çalışmalar tamamlanana kadar beklemelerini istedi.

BRAWL STARS NEDEN AÇILMIYOR?

Brawl Stars, 1 Eylül 2026'da planlı bakım çalışmasına girdi. Supercell'in resmi güncelleme notlarına göre yeni sürüm; karakter dengelemelerinden yeni Buffie içeriklerine, oyun modlarından çeşitli oynanış değişikliklerine kadar geniş kapsamlı yenilikler içeriyor. Dolayısıyla oyuna giriş yapılamaması şu aşamada genel bir çökme olarak değil, yeni güncellemenin sunuculara aktarılması için gerçekleştirilen bakım süreci kapsamında gerçekleşiyor. Yeni güncellemede Nori ve Wendy için yeni Hypercharge özellikleri de oyuna ekleniyor.

Brawl Stars neden açılmıyor, bakım molası ne zaman bitecek?
Başlık ResmiBrawl Stars neden açılmıyor, bakım molası ne zaman bitecek?

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTECEK?

Brawl Stars bakım molasının kesin bitiş saati Supercell tarafından açıklanmadı. Şirket, güncellemenin 1 Eylül'deki bakım çalışmasının hemen ardından geleceğini ve oyunun kısa süre içerisinde geri döneceğini bildirdi ancak sunucuların yeniden erişime açılacağı belirli bir saat paylaşmadı. Supercell bakımın sona erdiğini duyurduğunda veya sunucuları yeniden erişime açtığında oyuncular güncellemeyi yükleyerek oyuna giriş yapabilecek.

Brawl Stars neden açılmıyor, bakım molası ne zaman bitecek?
Başlık ResmiBrawl Stars neden açılmıyor, bakım molası ne zaman bitecek?

BRAWL STARS NE ZAMAN AÇILACAK?

Supercell, Brawl Stars'ın yeniden açılacağı kesin saati henüz paylaşmadı. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sunucular yeniden erişime açılacak ve yeni güncelleme oyuncularla buluşacak

BRAWL STARS BAKIM MOLASI KAÇ SAAT SÜRER?

Bakım çalışmalarının sabit bir süresi bulunmuyor ve yapılan güncellemenin kapsamına göre süre değişebiliyor. Bu nedenle Supercell'den kesin bir açıklama gelmeden bakımın kaç saat süreceğine ilişkin net bir süre verilemiyor.

BRAWL STARS'A 1 EYLÜL GÜNCELLEMESİYLE NELER GELİYOR?

1 Eylül güncellemesi Nori ve Wendy için yeni Hypercharge özelliklerinin yanı sıra yeni Buffie içerikleri ve kapsamlı denge değişiklikleri getiriyor. Poco'nun yeteneklerinde de çeşitli düzenlemeler yapılırken çok sayıda karakter için güçlendirme ve zayıflatma değişiklikleri uygulanıyor.

BRAWL STARS BAKIM BİTMESİNE RAĞMEN AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

Supercell bakımın tamamlandığını duyurduktan sonra oyuna hala girilemiyorsa öncelikle App Store veya Google Play üzerinden yeni Brawl Stars sürümünün yayımlanıp yayımlanmadığı kontrol edilebilir. Güncelleme mevcutsa uygulamanın son sürüme yükseltilmesinin ardından yeniden giriş denenebilir.

İLGİLİ HABERLER
GTA 6 için bekleyiş sona eriyor! Rockstar Games sızıntıların ardından resmen açıkladı
TEKNOLOJİ
GTA 6 için bekleyiş sona eriyor! Rockstar Games sızıntıların ardından resmen açıkladı
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
"GENÇ FERNANDO TORRES"
En yakından tanıyan isim Deniz Gül'ü anlattı
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
50 TON BALIKLA DÖNDÜLER!
50 TON BALIKLA DÖNDÜLER!
Sadece 1 gecede yakaladılar
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
"Merkez Bankası harekete geçebilir"
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Şi'ye yaklaşınca neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
FİYATI NE KADAR?
FİYATI NE KADAR?
Sezonun ilk gününde denizden 'palamut' fışkırdı!
"ANNESİNDEN PARA ÇALIYORDU"
Tuğyan’ın eski nişanlısı tek tek anlattı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! 2026 Açık Lise ek sınav sonucu sorgulama
AÖL ek sınav sonuçları açıklandı!
Kaydet
Hull City'de Abdülkadir Ömür için karar: Süper Lig sürprizi
Hull City'de Abdülkadir kararı: Süper Lig sürprizi
Kaydet
Av yasağı bitti, 1 gece 50 ton palamutla döndüler!
Av yasağı bitti, 1 gece 50 ton palamutla döndüler!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.