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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! 2026 Açık Lise ek sınav sonucu sorgulama

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AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! 2026 Açık Lise ek sınav sonucu sorgulama
Fotoğraf Başlığı AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! 2026 Açık Lise ek sınav sonucu sorgulama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Belirlenen takvim doğrultusunda AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül 2026 tarihinde ilan edildi. Açıktan lise eğitimlerini sürdüren öğrenciler, online sistem üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından 1 Eylül 2026 tarihinde yapılan duyuruyla ek sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi.

AÖL ek sınavlarına katılan öğrenciler, sınavlarda aldıkları puanları ve başarı durumlarını sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL EK SINAV SONUCU SORGULAMA

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, “Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler, AÖL'nin öğrenci giriş sistemi üzerinden bilgileriyle giriş yaparak ek sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! 2026 Açık Lise ek sınav sonucu sorgulama
Başlık ResmiAÖL ek sınav sonuçları açıklandı! 2026 Açık Lise ek sınav sonucu sorgulama

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranına ulaşabilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçları ve derslere ilişkin güncel bilgiler görüntülenebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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