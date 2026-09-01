Suriye'de mühimmat yüklü araç infilak etti! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Patlamalar sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.
Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.
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