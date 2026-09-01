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Dünya

Suriye'de mühimmat yüklü araç infilak etti! Ölü ve yaralılar var

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.

Suriye'de mühimmat yüklü araç infilak etti! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiSuriye'de mühimmat yüklü araç infilak etti! Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamalar sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Suriye'de mühimmat yüklü araç infilak etti! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiSuriye'de mühimmat yüklü araç infilak etti! Ölü ve yaralılar var

Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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