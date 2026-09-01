Kocaeli'de El Kaide operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Bu çerçevede geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyet yaptıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik 28 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sonrasında 31 Ağustos'ta adli makamlara gönderildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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