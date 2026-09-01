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3. Sayfa

Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

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Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haticehatun Mahallesi Şeytandere mevkisinde bulunan metruk bir bina içerisinde kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 5 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kırklareli
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