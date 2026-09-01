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TYP temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İl il TYP kura sonucu sorgulama

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TYP temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İl il TYP kura sonucu sorgulama
Fotoğraf Başlığı TYP temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İl il TYP kura sonucu sorgulama

2026 MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Toplum Yararına Program (TYP) sonuçları başvuru sürecinin tamamlanması ardından gündeme gelen konulardan biri oldu. Toplum Yararına Program kapsamında okullarda görev yapacak temizlik ve güvenlik personelleri kura yöntemiyle belirleniyor. Peki, TYP temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İl il TYP kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

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İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program)kapsamında okullarda çalışacak temizlik ve güvenlik personelinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. 2026 yılı kura sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelinde farklı illerde noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar sonrasında asil ve yedek aday listeleri erişime açılıyor. Kura sonuç açıklanma tarihi il ve ilçeye göre değişebiliyor.

İL İL TYP KURA SONUCU SORGULAMA

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, başvuruda bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru sayfasını kontrol ederek kura çekimlerinin yapacağı tarihi öğrenip, kurada çıkan isim listeerini görüntülenebiliyor. İŞKUR e-Devlet ekranındaki "Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru" ekranı üzerinden il il kura sonuçları sorgulanabiliyor.

TYP temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İl il TYP kura sonucu sorgulama
Başlık ResmiTYP temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İl il TYP kura sonucu sorgulama

KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

ELAZIĞ

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Yararına Programı kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçlarını duyurdu. Sonuç duyurusunda merkez için asil ve yedek listeler, ilçeler için ise ilçe kura sonuçları adayların erişimine sunuldu.

ELAZIĞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA

AĞRI

İŞKUR kapsamında alınacak 203 temizlik görevlisi kura çekilişi 01.09.2026 tarihinde gerçekleşiyor. Kura sonucunda asil ve yedek isim listeleri paylaşılacak.

AĞRI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

ÇANKIRI

Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim dönemi TYP Temizlik Personeli Kura Sonuç Listesi 31 Ağustos 2026 tarihinde açıklan

ÇANKIRI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Editör : ÖZGE YİĞİT
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