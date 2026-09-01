Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için düzenlenen taziyeye katıldı. Şimşek, taziyeevinde ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özel bir spor salonunun sauna bölümünde 30 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Emine Yani için düzenlenen taziyeye katılmak üzere Batman'a gelen Şimşek'e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik etti.

Bakan Mehmet Şimşekin acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile birlikte Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziye evine geçti.

Burada ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile fertleriyle bir araya gelen Bakan Şimşek, başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Mehmet Şimşekin acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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