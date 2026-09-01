Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı
Fotoğraf Başlığı Bakan Mehmet Şimşekin acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki yeğeni Emine Yani için düzenlenen taziyeye katıldı. Şimşek, taziyeevinde ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özel bir spor salonunun sauna bölümünde 30 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Emine Yani için düzenlenen taziyeye katılmak üzere Batman'a gelen Şimşek'e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik etti.

Bakan Mehmet Şimşekin acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı
Başlık ResmiBakan Mehmet Şimşekin acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile birlikte Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziye evine geçti.

Burada ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile fertleriyle bir araya gelen Bakan Şimşek, başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Mehmet Şimşekin acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı
Başlık ResmiBakan Mehmet Şimşekin acı günü! Yeğeninin taziyesine katıldı
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Trump tehdit etmişti! Patlama sesleri yükseldi
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
İdris Naim Şahin 3,5 saat ifade verdi!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
İki kurum için kapatma kararı geldi
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor!
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
Yeni nesil çeteler için yolun sonu
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
Trump'ın Ankara'daki gizli operasyonu belgesel oldu
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin en ucuz otomobili zamlandı
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
Trabzon şehir içi raylı sistem projesinin temeli atıldı
TRUMP'LA ANLAŞTI!
TRUMP'LA ANLAŞTI!
Maduro'yu deviren gizemli milyarderin kimliği ifşa oldu
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
KAÇACAK YER BULAMADI
KAÇACAK YER BULAMADI
Almanya'da Başbakan Merz yuhalandı!
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
36 kişi yargılanıyordu... 13 yaşındaki çocuğun istismar davasında karar çıktı!
36 sanıklı istismar davasında karar çıktı!
Kaydet
Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Kaydet
Avrupa'da piyasalar karıştı! Petrol ve gaz fiyatları fırladı
Avrupa'da piyasalar karıştı! Petrol ve gaz fiyatları fırladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.