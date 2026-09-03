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Ekonomi

Memurlar için yeni düzenleme yolda! Bu eğitim zorunlu olacak

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Memurlar için yeni düzenleme yolda! Bu eğitim zorunlu olacak
Fotoğraf Başlığı Memurların dikkatine! Bakanlık bu eğitimi zorunlu tutacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yeni bir dönem başlıyor. Bakanlığın yürüttüğü "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"ndaki hedeflere göre, kamu çalışanlarına zorunlu yapay zeka eğitimi verilmesi amaçlanıyor. İşte detaylar..

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Değişen dünya teknolojileriyle birlikte hayatımızın her alanına dahil olan yapay zeka öğrenilmesi gereken zorunlu bir süreç olarak ifade ediliyor. Tüm dünya yapay zeka rallisine ayak uydururken Türkiye'de bu sürece dahil olan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesiyle yönetilen çalışmaya göre artık kamu çalışanları yapay zeka eğitimi almak zorunda olacak. İşte detaylar..

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Kamu çalışanlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"ndaki hedeflere uyumlu şekilde e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek.

Çalışanlara ayrıca görev ve sorumluluklarına göre hazırlanan kısa uygulama modülleri sunulacak. Eğitimler, kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak.

Personelin yalnızca eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığı değil, eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli izlenecek.

Kamu personelinin de hedef grupları arasında bulunduğu yapay zeka okuryazarlığı programlarında, yapay zekanın temel kavramları, üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve "derin sahte" içeriklere karşı farkındalık ile etik kullanım ilkeleri öğretilecek.

Eğitimleri tamamlayanlara, ölçme ve değerlendirme sonucunda kazandıkları temel yetkinlikleri gösteren seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek.

Memurların dikkatine! Bakanlık bu eğitimi zorunlu tutacak
Başlık ResmiMemurların dikkatine! Bakanlık bu eğitimi zorunlu tutacak

HER KURUMUN YAPAY ZEKA YÖNETİCİSİ OLACAK

Kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren "tara-pilotla-ölçekle" döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesinde yürütülecek.

Kamudaki bu dönüşümü yönetmek üzere kurumlarda bu alandan sorumlu birim amiri veya başkana bağlı üst düzey yönetici görevlendirilecek.

Söz konusu yönetici, kurumun yapay zeka proje ve uygulamalarından oluşan portföyünü yönetecek, çalışmaların ilerleme durumunu düzenli olarak raporlayacak.

Görevlendirmelerin tamamlanmasının ardından tüm kurumlar, 12 hafta içinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası" ile yıllık hedeflerini hazırlayacak.

Pilot ve ilk ölçekli konuşlandırmalar için küçük-orta hacimli alımlar önceliklendirilecek, yapay zeka projelerine yönelik kamu alımlarına katılacak girişimlerin teknogirişim belgesine sahip olması esas alınacak.

Her bakanlıkta yapay zekadan yararlanılabilecek alanlar sistematik olarak taranacak. Potansiyeli yüksek alanlarda hızlı pilot uygulamalar başlatılacak, belirlenen başarı eşiğini geçen projeler 6 ile 12 ay içinde ölçeklendirilecek.

Memurların dikkatine! Bakanlık bu eğitimi zorunlu tutacak
Başlık ResmiMemurların dikkatine! Bakanlık bu eğitimi zorunlu tutacak

10 BAKANLIKTA 30 PİLOT BAŞLATILACAK

Plan kapsamında ilk 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 veya daha fazla bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotunun başlatılması hedefleniyor.

En az 10 kritik kamu hizmeti için pilot aşamasından ölçeklendirmeye uzanan uçtan uca "pilot-ölçek hattı" kurulacak.

e-Devlet, vatandaşların yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimleyeceği öncelikli dönüşüm alanı olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar öncelikle pilot olarak hayata geçirilecek.

Memurların dikkatine! Bakanlık bu eğitimi zorunlu tutacak
Başlık ResmiMemurların dikkatine! Bakanlık bu eğitimi zorunlu tutacak

En az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-Devlet üzerinden pilotlanarak ölçeklendirilmesi planlanıyor. Uygulamalarda kişisel verilerin korunması, kararların açıklanabilir olması ve insan gözetimi ilkeleri dikkate alınacak.

Kamu kurumlarında devreye alınan yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin de belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilmesi zorunlu olacak.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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