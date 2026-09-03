Galatasaray, Başakşehir deplasmanında: Okan Buruk'tan müthiş istatistik

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 4 Eylül Cuma günü Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, averajla haftaya lider girdi. Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9'uncu sırada yer aldı.

GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Galatasaray, Süper Lig'e gollü bir başlangıç yaptı. Erzurumspor FK'ye 4, Göztepe'ye 3 ve Arca Çorum FK'ye 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk 3 maçında rakip fileleri toplamda 9 defa havalandırdı. Bu karşılaşmalarda Victor Osimhen, 5 defa topu filelerle buluştururken, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ile Gabriel Sara da birer gol attı.

Yunus Akgün

OSIMHEN TAKIMINI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'in ilk 3 maçında 5 gol kaydetti. Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabakasında ve ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, son Göztepe maçında da bir kez ağları sarstı. Osimhen, ayrıca son 15 lig maçında 17 gol kaydetti.

Victor Osimhen

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇLARINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül de Buruk'un görev vermesi halinde yarın ilk defa Galatasaray formasını giyecek.

Öte yandan takıma dün katılan yeni transfer Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun yarın oynaması beklenmiyor.

BURUK, GALATASARAY'DA BAŞAKŞEHİR'E PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım ile ligde Başakşehir'e karşı puan kaybı yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunda Buruk'un takımın başına geçmesiyle başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8 defa mağlup etmeyi başardı. Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 defa havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

Okan Buruk

GALATASARAY, LİGDE NURİ ŞAHİN TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda rakibinin ağlarını 8 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 2 gol gördü. Şahin'in, geçtiğimiz sezon Başakşehir'in başına geçmesinin ardından ise Galatasaray, turuncu-lacivertli ekiple 2 lig maçı oynadı. Bu 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, 5 defa rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 1 gole engel olamadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası