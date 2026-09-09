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Barcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Galatasaray maçı öncesi gündemde

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Barcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Galatasaray maçı öncesi gündemde
Fotoğraf Başlığı Barcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar bu akşam ekranlara gelecek. Barcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi merak edilirken mücadeleye dair detaylar netleşmeye başladı. İşte, Barcelona Feyenoord canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

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Barcelona Feyenoord canlı yayın ve maç kadrosu muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündeminde. İspanyol devi Barcelona, lig aşamasındaki mücadelesinde bu akşam Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlayacak. Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi?

BARCELONA FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona Feyenoord maçı Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Merakla beklenen Barcelona Feyenoord canlı yayını şifreli olarak ekranlara gelecek.

Barcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Galatasaray maçı öncesi gündemde
Başlık ResmiBarcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Galatasaray maçı öncesi gündemde

BARCELONA FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Barcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Galatasaray maçı öncesi gündemde
Başlık ResmiBarcelona Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi? Galatasaray maçı öncesi gündemde

BARCELONA FEYENOORD MUHTEMEL 11

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Espart; Rodri, Pedri; Lamine
Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha

Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline;
Diarra, Ferri, Valente

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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