Apple’ın iPhone 18 Pro ve ilk katlanabilir iPhone dahil yeni iPhone’larının tanıtılacağı lansman için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğe, Tim Cook’tan CEO görevini devralan John Ternus başkanlık edecek. Peki, iPhone lansmanı ne zaman, nereden, nasıl izlenir?

Apple’ın "Surprise and Shine" etkinliği bugün, 9 Eylül’de düzenleniyor. Etkinliğin başlıca duyurularının iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir iPhone’u olması bekleniyor. Katlanabilir modelin iPhone Ultra adıyla tanıtılacağı tahmin ediliyor. Apple’ın ayrıca yeni Apple Watch ve AirPods modellerinin yanı sıra bazı akıllı ev ürünlerini de duyurması bekleniyor.

Etkinlik, yeni CEO John Ternus’un sunacağı ilk büyük Apple açılış sunumu olması beklendiği için ayrı bir önem taşıyor.

iPhone lansmanı ne zaman, nereden,nasıl izlenir? 18 Pro ve Katlanabilir iPhone Bugün Tanıtılıyor!

İPHONE LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple’ın “Surprise and Shine” etkinliği, Kaliforniya’nın Cupertino kentindeki Apple Park’ta düzenlenecek. İzleyiciler etkinliği Apple’ın resmî internet sitesi, Apple TV uygulaması ve resmî YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilecek. Apple’ın yeni iPhone lansmanı, TSİ 20.00’da başlayacak. Etkinliğin yeni iPhone modellerine odaklanması bekleniyor; ancak Apple yeni saatlerini, AirPods modellerini ve başka ürünlerini de tanıtabilir.

DUO'NUN ÖZELLİKLERİ

Lansmanda gözler iirketin ilk katlanabilir telefonu olan Duo'da olacak. Dünyadaki katlanabilir telefon pazarı gittikçe büyürken, iPhone'un yeni çıkaracağı Duo adlı katlanabilir telefonun fiyatı ise, yaklaşık 2 bin dolardan başlayacağı ifade ediliyor.



Giriş seviyesi model 256 GB depolama alanına sahip olacak. Daha yüksek depolama kapasitelerine sahip modellerin fiyatı ise yaklaşık 3 bin dolara kadar çıkacak. Cihaz aynı zamanda uygulamaları yan yana çalıştırabilecek ve iPad benzeri çoklu görev özelliklerini destekleyecek. Duo’da arkada iki adet 48 megapiksel kamera ve video konferans için tasarlanmış 12 megapiksel kamera yer alacak. Telefonda ayrıca manyetik menteşe sistemi ve Apple Pencil desteği bulunacak. iPhone Duo’nun ekim ayı gibi erken bir tarihte satışa çıkması ve beyaz ile koyu mavi renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

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