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Sağlık

Prostat büyümesiyle ilgili ezber bozan bilgi: Her hasta için ameliyat gerekmiyor

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Prostat büyümesiyle ilgili ezber bozan bilgi: Her hasta için ameliyat gerekmiyor

Prostat büyümesinin her durumda ameliyat gerektirmediğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, tedavi yönteminin hastanın şikayetleri ve prostatın büyüklüğüne göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

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İlerleyen yaşla birlikte erkeklerde görülebilen prostat büyümesi, sık idrara çıkma ve idrar akışının zayıflaması gibi şikayetlerle yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, her prostat büyümesinin ameliyat gerektirmediğini belirterek tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Prostatın özellikle 40-50 yaş sonrasında bazı erkeklerde büyüyebildiğini belirten Gökçe, prostat dokusunun idrar kanalını çevreleyecek şekilde büyümesinin çeşitli şikayetlere yol açabileceğini ifade etti. Zayıf idrar akımı, gece sık idrara kalkma, sık idrara çıkma, idrarı kesik kesik yapma, idrar yapmaya başlarken bekleme ve mesanenin tam boşalmadığı hissinin başlıca belirtiler arasında yer aldığını kaydetti.

HER PROSTAT BÜYÜMESİ AMELİYAT GEREKTİRMİYOR

Cerrahi tedavi kararının hastanın şikayetleri ve klinik durumuna göre verilmesi gerektiğini ifade eden Gökçe, "İdrar çok zayıfsa, hastanın şikayetleri çoksa, hastaya sonda konmuşsa, idrar kesesi tam boşaltılamıyorsa veya ilaç tedavisine rağmen düzelme sağlanamıyorsa ameliyat gerekebilir. Prostat ameliyatında temel amaç, sonradan büyüyen ve adenom olarak adlandırılan dokunun çıkarılmasıdır" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMİ HASTAYA GÖRE BELİRLENİYOR

Prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde TUR, Plazmakinetik ve HOLEP gibi farklı yöntemlerin kullanılabildiğini aktaran Gökçe, TUR yönteminin iyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar yapma güçlüğünün tedavisinde uzun yıllardır kullanılan kapalı bir ameliyat yöntemi olduğunu belirtti. HOLEP yönteminde ise prostat dokusunun lazer kullanılarak çıkarıldığını ifade etti.

Gökçe, "Her yöntemin uygun olduğu vakalar vardır. Uygun hastaya doğru yöntemi uygulamak, hastanın tedavi sürecindeki konforunu artırmaktadır. Hastanın şikayetleri, prostatın büyüklüğü ve hasta talepleri, hangi yöntemle ameliyatın gerçekleştirileceği konusunda bize yol gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Prostat ameliyatı gündeme geldiğinde erkeklerin önemli bir bölümünün cinsel yaşam konusunda endişe duyabildiğini belirten Gökçe, özellikle HOLEP tedavisine ilişkin kaygıların doğru bilgiler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gökçe, "Bu tür operasyonlarda erkekler cinselliğin etkileneceğini düşünebilir. Ancak meni kanallarına herhangi bir zarar verilmediği için meni gelmeye devam eder" dedi.

Prostat büyümesinin günlük yaşam konforunu önemli ölçüde etkileyebileceğini ifade eden Gökçe, tedavi sürecinde hastanın şikayetleri, prostatın büyüklüğü ve genel sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gökçe, cinsel yaşama ilişkin kaygılar nedeniyle tedavinin ertelenmemesi ve uygun tedavi seçeneğinin hekimle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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