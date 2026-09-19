GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintisi 19 Eylül programını paylaştı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik, 19 Eylül Cumartesi günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu ve listeyi paylaştı.Çalışmalar doğrultusunda; Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Mordoğan, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş başta olmak üzere birçok İzmir ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir’de 19 Eylül Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin detayları GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre, Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Mordoğan, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde sabah başlayan kesintiler akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintisi 19 Eylül programını paylaştı! İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



ALİAĞA

Etkilenen Bölgeler

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

Başlangıç-Bitiş Saati

10:00-16.00

Bitiş Saati

16:00



BAYINDIR

Buruncuk (Tahirbey Cd.), Zeytinova (Aktay Sk., Bacalıhafız Sk., Bağiçi Sk., Çeşmeyolu Sk., Çimen Sk., Eğrek Cd., Eğrek Geçidi Sk., Erendede Sk., Eskiyağhane Sk., Falakalı Sk., Fidan Sk., Gülcüoğlu Sk., Güvertepe Sk., Hacımehmet Sk., Hafız Burhan Sk., Hazne Sk., Kasabalı Sk., Kavakdibi Sk., Kazımdirik Geçidi Sk., Kızbacı Sk., Kuzey Küme Evleri, Malaşlılar Sk., Mandıra Sk., Muallim İbrahim Sk., Namık Kemal Cd., Nazım Hikmet Sk., Ökçün Sk., Salhane Sk., Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Cd., Şentürk Sk., Tahirbey Cd., Tolaz Cd., Tolaz Geçidi Sk., Torun Sk., Üzümcü Geçidi Sk., Üzümcü Sk., Yaşar Kemal Cd., Yayla Sk., Yetim İbrahim Sk., Zeytinova Atatürk Cd., Zeytinova Bahçe Sk., Zeytinova Dağ Sk., Zeytinova Dere Sk., Zeytinova Göçmen Sk., Zeytinova Kazımdirik Cd., Zeytinova Köyü İç Yolu, Zeytinova Menekse Sk., Zeytinova Mithatpaşa Cd., Zeytinova Zeytinlik Sk.)

19.09.2026

Başlangıç-Bitiş Saati

09:00- 17:00

BERGAMA

Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri), Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ

Başlangıç-Bitiş Saati

11:00-13:00

BORNOVA

Etkilenen Bölgeler

Kemalpaşa (7401. Sk., 7401/2. Sk., Kemalpaşa Cd.)

Başlangıç-Bitiş Saati

12:00-14:00

Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.)

Başlangıç-Bitiş Saati

20:00- 04:00

Celal Bayar (5174. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5226. Sk.)

ÇEŞME

Başlangıç-Bitiş Saati

09:00Ü-15:30

DİKİLİ

Çandarlı (Asnur 1. Sk., Asnur 13. Sk., Asnur 2. Sk., Asnur 3. Sk., Asnur 4. Sk., Asnur 6. Sk., Asnur 7. Sk., Asnur 9. Sk., Asnur Sk., Konunç 41. Sk.)

Başlangıç-Bitiş Saati

10:00-16:00

Çandarlı (141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Çandarlı Sanayi Cd., Ferhat Uysal Cd., Kara Halil Paşa Cd.)

Başlangıç-Bitiş Saati

09:00- 15:00

MORDOĞAN

Etkilenen Bölgeler

Mordoğan

Başlangıç-Bitiş Saati

09:00-17:00

KINIK

Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Harman Yeri 2 Sk., Kırkkıuyu Küme Evleri, Yunus Emre Cd.)

Başlangıç-Bitiş Saati

10:00- 15:00

KİRAZ

Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri)

Başlangıç-Bitiş Saati

09:30- 17:30

MENEMEN

Kasımpaşa (Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk.), Mermerli (Eski Haykıran Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Yahşelli (Pekenti Yolu Sk.)

Başlangıç-Bitiş Saati

09:00-11:00

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Çaltı (ÇALTI), Göktepe (930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 947/1. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952. Sk., Göktepe Ova Küme Evleri), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kır (2820. Sk., Arapdere Mevkii Küme Evleri, Beyköy Küme Evleri, Çakıcı Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karagöl Mevki Küme Evleri, Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Manisa Asfaltı Cd., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Tepecik Sk., Topraksu Sk.)

Başlangıç-Bitiş Saati

12.00-14.00

ÖDEMİŞ



Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri), Şirinköy

Başlangıç-Bitiş Saati

09.00-17.00

TÜM LİSTE İÇİN TIKLAYIN