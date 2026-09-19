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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama! 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama! 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
Başlık ResmiÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama! 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21’i yakalanırken, işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammet Kahyaoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altı şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

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Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik uyuşturucu soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşandı. İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 2’si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nilperi Şahinkaya
Başlık ResmiNilperi Şahinkaya

21 GÖZALTI

İlk soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun’un bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın uyuşturucu madde kullanma ve temini, özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve fuhuşa aracılık suçlarına ilişkin yürüttüğü diğer soruşturmada ise 6 kişi daha gözaltına alındı. Melisa Şenolsun’un da yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 21’e ulaştı.

Melis Sezen
Başlık ResmiMelis Sezen

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Hasan Şaş
Başlık ResmiHasan Şaş

Savcılık, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunurken, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Aras Bulut İynemli
Başlık ResmiAras Bulut İynemli

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen Sayat Zurnacı ile Aytaç Kart tutuklandı. Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sayat Zurnacı - Aytaç Kart
Başlık ResmiSayat Zurnacı - Aytaç Kart

Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli işlemlerinin ardından serbest kaldı. Altı şüphelinin ise gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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