Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 İndirim Kampanyası düzenliyor. İndirim kampanyasının tarihleri ve sürecin ayrıntıları TOKİ resmi internet adresinden paylaşıldı. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 İndirim Kampanyası düzenliyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.

KISMİ ÖDEME İMKANI SUNULDU

TOKİ'nin 25 indirim kampanyasından borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı

KAMPANYA TAKVİMİ

TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.

İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı

BANKA VE KREDİ KOŞULLARI PAYLAŞILDI

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.