Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı
Başlık ResmiTOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 İndirim Kampanyası düzenliyor. İndirim kampanyasının tarihleri ve sürecin ayrıntıları TOKİ resmi internet adresinden paylaşıldı. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

Kaydet
a- | +A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 İndirim Kampanyası düzenliyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.

KISMİ ÖDEME İMKANI SUNULDU

TOKİ'nin 25 indirim kampanyasından borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı
Başlık ResmiTOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı

KAMPANYA TAKVİMİ

TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.

İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı
Başlık ResmiTOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? Bankalar ve kredi koşulları paylaşıldı

BANKA VE KREDİ KOŞULLARI PAYLAŞILDI

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÖLÜM GÜNÜNDEN ÇARPICI KAYIT
ÖLÜM GÜNÜNDEN ÇARPICI KAYIT
14 dakikalık karanlık ve yıkanan bardak dikkat çekti
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
ARA TATİL AÇIKLAMASI
ARA TATİL AÇIKLAMASI
Merakla beklenen konuyu cevapladı
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
100 bin lira yatıranın parası 16 bin liraya geriledi
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
Trump, Xi Jinping'e rövanş hazırlığında!
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
DÜNYA CANLI İZLEDİ
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yarışta bağırsak kontrolünü kaybetti! Olanlar oldu
9 YILLIK MÜCADELE
9 YILLIK MÜCADELE
"Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi gerçek oldu
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
BDDK, dev bankanın faaliyet iznini iptal etti
FAZLA MESAİ KARARI
FAZLA MESAİ KARARI
Yargıtay'dan 24 saat çalışanlara kötü haber
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme!
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
Gerçeğini anlamanın püf noktası belli oldu
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
Netanyahu çıkışı sonrası gözler ona çevrildi!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
Ambulansa dakikalarca yol vermedi
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
Yıldız oyuncunun son durumu açıklandı
İŞTE LOGOSU VE AMACI
İŞTE LOGOSU VE AMACI
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Trendyol Süper Lig'in 6. hafta)
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda?
Kaydet
Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı
Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı
Kaydet
ÖZEL | Beninli gazeteciler, Olaitan’ı Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyoruz
ÖZEL | Beninli gazeteciler, Olaitan’ı Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Kaç ciğeri ve kalbi olduğunu merak ediyoruz
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.