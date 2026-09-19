Beşiktaş'ın Amedspor maçı kamp kadrosu açıklandı: 4 futbolcu listede yok
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 20 Eylül Pazar günü oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 6'ncı hafta karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Beşiktaş kadrosunda 4 futbolcu yer almadı.
Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak maç öncesi Diyarbakır kafilesine dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:
Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo.
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