Çin'de bir ilk! Restoran tasarımı Türk iç mimara 'Altın Ödül' getirdi
Çin’de düzenlenen mimarlık ve tasarım ödülleri kapsamında verilen "Altın Ödül"ü Azerbaycanlı Türk iç mimar Günel Babayeva aldı. Genç tasarımcı, Çin'deki en prestijli mimari ödüllerinden birini kazanan ilk yabancı ülke vatandaşı oldu.
Çin’deki mimarlık ve dekorasyon alanının önemli meslek kuruluşlarından China Building Decoration Association (CBDA) tarafından düzenlenen organizasyonda ödüller sahibini buldu.
Azerbaycanlı iç mimar ve tasarımcı Günel Babayeva, Bakü’de hayata geçirilen “JUNO — Bulutlar Üzerinde İlahi Ziyafet” restoran projesiyle XII. Mimarlık Dekorasyonu ve Tasarım Sanatı Eserleri Sergisi kapsamındaki yarışmada "Altın Ödül"e layık görüldü.
Babayeva, Bakü’de hayata geçirilen projesi ve yarışmada kazandığı ödül ile ilgili olarak, "Farklı kültürler tasarım aracılığıyla bir araya geldiğinde estetik açıdan etkileyici, işlevsel bakımdan başarılı ve uluslararası düzeyde yüksek değer gören projelerin ortaya çıkabileceğini göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.
Babayeva’nın altın ödül kazandığı proje, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Mercury Hotel’in 13. katındaki tematik restoranda yer alıyor.
GÜNEL BABAYEVA KİMDİR?
Babayeva, iç mimarlık ve proje koordinasyonu alanlarında çalışan, uluslararası deneyime sahip bir tasarımcı. Chongqing Üniversitesi öğretim üyesi ve mimar Prof. Liu Yu ile kurduğu CoreDesign şirketinin CEO'su olan Günel Babayeva, Birleşik Krallık'taki De Montfort University'de aldığı iç mekan tasarımı yüksek lisans eğitiminden "Master of Arts in Interior Design" derecesiyle mezun oldu. Çalışma alanları arasında konsept geliştirme, mekân planlaması, otel ve ticari tasarım, proje koordinasyonu, müşteri iletişimi ve uluslararası tasarım iş birlikleri bulunuyor. Babayeva’nın deneyimleri arasında MercuryHotel, JUNO restoranı, Azerbaycan’daki Sumgayıt ve Bakü-Bayıl projeleri ile uluslararası iç mimarlık çalışmaları yer alıyor.