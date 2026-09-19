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Spor

Zayn Sofuoğlu, Bursa'da pistte: Kenan Sofuoğlu oğlunu yalnız bırakmadı

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Zayn Sofuoğlu, Bursa'da pistte: Kenan Sofuoğlu oğlunu yalnız bırakmadı
Başlık ResmiZayn Sofuoğlu, Bursada pistte: Kenan Sofuoğlu oğlunu yalnız bırakmadı

Bursa’da Türkiye Süpermoto Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenen yarışlara dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katılırken, 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu pistte mücadele ediyor.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası kapsamında Bursa’da iki gün boyunca motosiklet heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda Süpermoto kategorilerinin yanı sıra MotoMini Türkiye ve ANLAS MiniGP 110 yarışları gerçekleştiriliyor.

2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası
Başlık Resmi2026 Türkiye Süpermoto Şampiyonası

ZAYN SOFUOĞLU DA PİSTTE

Motor sporlarının dünyaca tanınan ismi Kenan Sofuoğlu, organizasyonda oğlu Zayn Sofuoğlu’nun yarış heyecanına ortak oldu. Genç yaşına rağmen motosiklet sporundaki performansıyla dikkat çeken Zayn, Bursa’daki pistte rakipleriyle mücadele ediyor.

Yarışlar, 19-20 Eylül tarihlerinde saat 09.00’dan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonu takip etmek isteyen sporseverler, yarışları ücretsiz izleyebiliyor.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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