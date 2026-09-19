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3. Sayfa

Bir anlık unutkanlığı canına mal oldu! Sürücü feci şekilde can verdi

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Bir anlık unutkanlığı canına mal oldu! Sürücü feci şekilde can verdi
Başlık ResmiBir anlık unutkanlığı canına mal oldu! Sürücü feci şekilde can verdi

Eskişehir'de park ettiği kamyonetten inen sürücü, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket eden aracın altında kaldı. Ağır yaralanan H.İ.Y., olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.Y, kullandığı kamyoneti bir işletmenin önüne park etti.

KULLANDIĞI ARACIN ALTINDA CAN VERDİ

Daha sonra araçtan inen sürücü, el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık personeli, yaptığı incelemede H.İ.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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