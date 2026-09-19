Bakan Yumaklı’dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da büyük seferberlik başlattık

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Sürecin yalnızca bir güvenlik hedefi olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir" dedi. Yumaklı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da üretim ve istihdamı artırmak için "büyük seferberlik" başlattıklarının da altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Erzurum'da partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Demokrasi için kara bir leke olan darbeler döneminin artık tarihe karıştığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Milletimizin sağduyusu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da galip gelip onların bu karartmalarına, dezenformasyonlarına hiçbir zaman için prim vermeyecektir. Sanal medyada her türlü dezenformasyon faaliyetine devam edildiği aşikardır. Aziz milletimiz, ülkemizin istiklal ve istikbalinin en büyük teminatı olacaktır. Millet olmanın da en büyük gücü buradadır. AK Parti'nin çeyrek asırdır yazdığı destan, şüphesiz ki milletimizin bir şahlanış destanıdır. Bu yüzden milletimiz AK Parti'nin arkasında durmaya her koşulda devam etmiştir.

"40 YILLIK PRANGALARDAN KURTULACAĞIZ"

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her zaman siyasi istikrarın, milli birlik ve bütünlüğün teminatı olmuştur. Dahası Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri her zaman büyütülmüş ve bir yol haritası üzerinden takip edilmiştir. AK Parti kurulup Sayın Cumhurbaşkanımız millet iradesini öne koyduğunda 2023'ler konuşulmuştu, şimdi 2053'ü, 2071'i konuşuyoruz. Bugün bile vizyonuyla, birikimiyle, öz güveniyle kendisiyle yarışan bir AK Parti olduğunu söylemek istiyorum. 2053 ve 2071 vizyonu bunun göstergesidir"

Bakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık

Yumaklı, Terörsüz Türkiye hedefinin ülke ve millet için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu süreçle Türkiye'nin 40 yıllık prangalarından kurtulacağını kaydetti.

"BÜYÜK SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Gaziler Günü dolayısıyla şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir. Bu iradeyi AK Parti hiçbir zaman için sözde bırakmadı. Güvenliğin sağlandığı, her karış toprağın yeniden üretim ve değer katan bir hususla geri dönmesi için gayret sarf ediyoruz. Kalıcı huzurun, vatandaşlarımızın ekmeğini kendi topraklarından çıkarması, kendi işinin sahibi olmasından geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlayışla Bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde büyük bir seferberlik başlattık"

Bakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık

Bakan Yumaklı, geçen haftalarda Erzurum ve Diyarbakır'da bölgesel çalışmalar yaparak mevcuttaki projelerin tek tek gözden geçirildiğini bildirdi.

"GENÇLERİMİZİN GURBETE GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bu konudaki çalışmalarda sona gelindiğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse hiçbir gencimizin, hiçbir evladımızın doğduğu bu güzel toprakları bırakıp iş bulma amacıyla gurbete gitmesini istemiyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, en uçtaki vatandaşımıza ulaşan ve onlarla hemhal olan bir Bakanlık olarak inşallah biz evlatlarımızın kendi tarlasının efendisi, kendi fabrikasının çalışanı, kendi toprağının girişimcisi olması için gece gündüz çalışmamıza devam edeceğiz.

Ben bu ülkenin bir evladı olarak, sadece bir Bakan olarak değil, bu süreçteki kararlılıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve destek veren, katkıda bulunan bütün milletvekillerimize ve tüm paydaşlara bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

Bakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık

"POLİTİKALARIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Son 25 yılda bu ülkenin gelişmesi, bu ülkenin insanlarının refah ve huzuru için AK Parti elini taşın altına koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde müreffeh ve büyük Türkiye için çalıştı, çabaladı, hala da önümüzdeki dönemin, yani çocuklarımızın istiklal ve istikbalini inşa etmek için gayret ediyoruz. Tarım sektöründe politikalarımızı geliştiriyoruz. Verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Bakanlık olarak Erzurum'un tarım, orman ve su potansiyelini her zaman verimli şekilde kullanması için bütün alanlarda sektörü destekleyici hibe ve yatırımlara imza attık, atmaya devam ediyoruz"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI