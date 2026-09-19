Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Yumaklı’dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da büyük seferberlik başlattık

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bakan Yumaklı’dan
Başlık ResmiBakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Sürecin yalnızca bir güvenlik hedefi olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir" dedi. Yumaklı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da üretim ve istihdamı artırmak için "büyük seferberlik" başlattıklarının da altını çizdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Erzurum'da partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Demokrasi için kara bir leke olan darbeler döneminin artık tarihe karıştığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Milletimizin sağduyusu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da galip gelip onların bu karartmalarına, dezenformasyonlarına hiçbir zaman için prim vermeyecektir. Sanal medyada her türlü dezenformasyon faaliyetine devam edildiği aşikardır. Aziz milletimiz, ülkemizin istiklal ve istikbalinin en büyük teminatı olacaktır. Millet olmanın da en büyük gücü buradadır. AK Parti'nin çeyrek asırdır yazdığı destan, şüphesiz ki milletimizin bir şahlanış destanıdır. Bu yüzden milletimiz AK Parti'nin arkasında durmaya her koşulda devam etmiştir.

ÖNERİLEN HABERLER
Adım adım terörsüz Türkiye
GÜNDEM

Adım adım terörsüz Türkiye'ye... Numan Kurtulmuş: Kimse ayrılıkçı dil kullanmasın

"40 YILLIK PRANGALARDAN KURTULACAĞIZ"

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her zaman siyasi istikrarın, milli birlik ve bütünlüğün teminatı olmuştur. Dahası Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri her zaman büyütülmüş ve bir yol haritası üzerinden takip edilmiştir. AK Parti kurulup Sayın Cumhurbaşkanımız millet iradesini öne koyduğunda 2023'ler konuşulmuştu, şimdi 2053'ü, 2071'i konuşuyoruz. Bugün bile vizyonuyla, birikimiyle, öz güveniyle kendisiyle yarışan bir AK Parti olduğunu söylemek istiyorum. 2053 ve 2071 vizyonu bunun göstergesidir"

Bakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık
Başlık ResmiBakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık

Yumaklı, Terörsüz Türkiye hedefinin ülke ve millet için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu süreçle Türkiye'nin 40 yıllık prangalarından kurtulacağını kaydetti.

"BÜYÜK SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Gaziler Günü dolayısıyla şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir. Bu iradeyi AK Parti hiçbir zaman için sözde bırakmadı. Güvenliğin sağlandığı, her karış toprağın yeniden üretim ve değer katan bir hususla geri dönmesi için gayret sarf ediyoruz. Kalıcı huzurun, vatandaşlarımızın ekmeğini kendi topraklarından çıkarması, kendi işinin sahibi olmasından geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlayışla Bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde büyük bir seferberlik başlattık"

Bakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık
Başlık ResmiBakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık

Bakan Yumaklı, geçen haftalarda Erzurum ve Diyarbakır'da bölgesel çalışmalar yaparak mevcuttaki projelerin tek tek gözden geçirildiğini bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
"Alt kurullar çalışmaya başladı"... Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 85
GÜNDEM

"Alt kurullar çalışmaya başladı"... Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 85'in üzerinde

"GENÇLERİMİZİN GURBETE GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bu konudaki çalışmalarda sona gelindiğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse hiçbir gencimizin, hiçbir evladımızın doğduğu bu güzel toprakları bırakıp iş bulma amacıyla gurbete gitmesini istemiyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, en uçtaki vatandaşımıza ulaşan ve onlarla hemhal olan bir Bakanlık olarak inşallah biz evlatlarımızın kendi tarlasının efendisi, kendi fabrikasının çalışanı, kendi toprağının girişimcisi olması için gece gündüz çalışmamıza devam edeceğiz.

Ben bu ülkenin bir evladı olarak, sadece bir Bakan olarak değil, bu süreçteki kararlılıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve destek veren, katkıda bulunan bütün milletvekillerimize ve tüm paydaşlara bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

Bakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık
Başlık ResmiBakan Yumaklı’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda büyük seferberlik başlattık

"POLİTİKALARIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Son 25 yılda bu ülkenin gelişmesi, bu ülkenin insanlarının refah ve huzuru için AK Parti elini taşın altına koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde müreffeh ve büyük Türkiye için çalıştı, çabaladı, hala da önümüzdeki dönemin, yani çocuklarımızın istiklal ve istikbalini inşa etmek için gayret ediyoruz. Tarım sektöründe politikalarımızı geliştiriyoruz. Verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Bakanlık olarak Erzurum'un tarım, orman ve su potansiyelini her zaman verimli şekilde kullanması için bütün alanlarda sektörü destekleyici hibe ve yatırımlara imza attık, atmaya devam ediyoruz"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
Yeni süreçte ayrımcı dile geçit yok
SÜRPRİZ TERCİHLER
SÜRPRİZ TERCİHLER
Trabzonspor - G.Saray maçının 11'leri belli oldu
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik!
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
Kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Kapılar kapandı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
31 TON ALTIN ÜLKE DEĞİŞTİRİYOR
31 TON ALTIN ÜLKE DEĞİŞTİRİYOR
4 milyar dolarlık rezerv için düğmeye basıldı
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
DÜNYA CANLI İZLEDİ
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yarışta bağırsak kontrolünü kaybetti! Olanlar oldu
4 GOL 1 KIRMIZI KART
4 GOL 1 KIRMIZI KART
14 yıl sonra oynanan derbide kazanan yok
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
20 yaşındaki Didar’ın cinayetinde kan donduran detay!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Diyarbakır'da MHP'ye toplu katılım! 250 kişi birden partiye geçti
Diyarbakır'da MHP'ye toplu katılım!
Kaydet
Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti: Topçular kötü bir ilki yaşadı
Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti!
Kaydet
Osimhen neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı
Osimhen neden yok, oynamıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.