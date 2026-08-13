Amasya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

Amasya son dakika bir depremle sallandı. Amasya'nın Göynücek ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Amasya'nın Göynücek ilçesinde, saat 13.33'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.33'te, merkez üssü Göynücek olan 3,6'lık sarsıntı, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Korkutan deprem, Göynücek'in yanı sıra Çorum'un Mecitözü ve Tokat'ın Zile ilçesinde de hissedildi.

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