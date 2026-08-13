Toplantı ve sunum için tablet nasıl seçilir?

Toplantı ve sunumlarda 14,2’’ geniş ekran; slaytların, tabloların ve belgelerin daha rahat okunmasını, aynı içeriğin masa çevresindeki katılımcılara daha görünür biçimde gösterilmesini ve bölünmüş ekranda sunumla notların yan yana kullanılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle tablet seçerken ekran boyutunun yanı sıra yansıma kontrolü, parlaklık, ön kamera, hoparlör, mikrofon, Wi‑Fi, dosya biçimi uyumu, klavye ve kalem desteği birlikte değerlendirilmelidir. Sunum dosyasının açılması kadar paylaşılması ve çevrim dışı erişimi de önemlidir.

TOPLANTI ÖNCESİ HANGİ KONTROLLER YAPILMALI?

Sunumun yazı tipleri, videoları ve geçişleri kullanılan mobil uygulamada farklı görünebilir. Toplantıdan önce dosya çevrim dışı açılmalı, ses ve kamera izinleri test edilmeli, sunum bağlantısı veya aktarım yöntemi hazırlanmalıdır.

Kalem, toplantı sırasında belge işaretleme ve hızlı not için; klavye ise aksiyon maddelerini yazmak ve e-posta göndermek için kullanışlıdır. Aydınlık odalarda yansıma ve parlaklık ekran deneyimini doğrudan etkiler.

SEÇİM YAPARKEN HANGİ KRİTERLERE BAKILMALI?

Kullanım ihtiyacı Kontrol edilecek özellik Karara etkisi Görüntülü görüşme Kamera + ses + Wi‑Fi Test edilmeli Sunum görüntüleme Çözünürlük + uygulama uyumu Dosyayla doğrula Not ve işaretleme Aktif kalem Hızlı aksiyon Takip e-postası Klavye + touchpad Laptop benzeri giriş

TEK CİHAZLA TOPLANTI AKIŞI KURMAK İSTEYENLER NEYE BAKABİLİR?

Casper PAD Z10 Pro; 5 MP ön kamera, dört adet 1 W hoparlör, Dolby Atmos, Wi‑Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteğiyle toplantı kullanımına yönelik bir bağlantı çerçevesi sunar.

14,2’’Anti Glare OLED ekran sunum ve belgeleri geniş alanda gösterir. Aktif kalemle not alınırken Magic Keyboard ile takip metinleri yazılabilir; böylece cihaz hem tablet hem laptop benzeri çalışma biçimlerine geçebilir. Harici ekran bağlantısı ve kurumsal toplantı yazılımları ayrıca doğrulanmalıdır.

Kullanıcı, Casper PAD Z10 Pro’yu masa üzerinde klavyeyle hem laptop hem tablet gibi; hareket halindeyken dokunmatik ekran ve kalemle tablet gibi değerlendirebilir.

KİMLER İÇİN UYGUN, KİMLER BAŞKA SEÇENEĞE BAKMALI?

· Uygun olabilir: Geniş ekran, kalem, klavye ve çoklu görev avantajını düzenli kullanacak; Android veya web uygulamalarıyla çalışan kullanıcılar.

· Alternatif değerlendirmeli: Masaüstüne özel yazılım, çok sayıda fiziksel bağlantı noktası veya çok kompakt tek elle kullanım isteyen kullanıcılar.

KARAR ÖZETİ

Sonuç: Sık toplantı yapıyorsanız donanım listesinden önce uygulama, dosya ve bağlantı akışınızı test edin. Geniş ekran, kalem ve klavye aynı cihazda nottan takip e-postasına geçişi kolaylaştırır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ön kamera çözünürlüğü tek başına yeterli mi?

Hayır; ışık, ağ, uygulama sıkıştırması ve mikrofon da görüşme kalitesini etkiler.

Sunum dosyaları bozulabilir mi?

Masaüstüne özel yazı tipi, makro veya geçişler mobil uygulamada değişebilir.

Toplantıda kalem ne işe yarar?

Belge işaretleme, imza ve hızlı el yazısı not için kullanılabilir.

Dolby Atmos toplantıda fark oluşturur mu?

Uyumlu içerik ve uygulamada ses sahnesini destekleyebilir; konuşma netliğini ağ da etkiler.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası