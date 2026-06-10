2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçının hakemi belli oldu. FIFA tarafından yapılan atamaya göre D Grubu'ndaki kritik mücadelede düdük Jesus Valenzuela'da olacak. Karşılaşma öncesi ''Jesus Valenzuela nereli, hangi maçları yönetti?'' merak edilirken Avustralya-Türkiye maçına geri sayım başladı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında görev yapacak hakem kadrosu da FIFA tarafından açıklandı. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak Avustralya-Türkiye karşılaşmasını Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını yine Venezuela'dan Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega görev yapacak. Peki, Jesus Valenzuela nereli, hangi maçları yönetti?

Jesus Valenzuela nereli, hangi maçları yönetti? Avustralya-Türkiye maçı hakemi Valenzuela oldu!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ JESUS VALENZUELA NERELİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçında düdük çalacak isim belli oldu. FIFA'nın açıkladığı hakem atamalarına göre kritik karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

Deneyimli hakem 24 Kasım 1983 tarihinde Venezuela'nın Portuguesa eyaletinde doğdu.

Profesyonel hakemlik kariyerine Venezuela liglerinde başlayan Valenzuela, 2013 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapmaya başladı.

Jesus Valenzuela nereli, hangi maçları yönetti? Avustralya-Türkiye maçı hakemi Valenzuela oldu!

JESUS VALENZUELA HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

42 yaşındaki hakem kariyeri boyunca yüzlerce resmi karşılaşmada görev aldı. Venezuela futbol liglerinde uzun yıllar maç yöneten Valenzuela, Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından Copa Libertadores'te çok sayıda karşılaşmada düdük çaldı.

Ayrıca Copa Sudamericana, Copa America, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları gibi önemli organizasyonlarda da görev yaptı.

Jesus Valenzuela nereli, hangi maçları yönetti? Avustralya-Türkiye maçı hakemi Valenzuela oldu!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki İngiltere-ABD karşılaşmasını yöneten deneyimli hakem, son 16 turunda oynanan Fransa-Polonya mücadelesinde de görev aldı. Fransa'nın 3-1 kazandığı karşılaşma, Valenzuela'nın Dünya Kupası kariyerindeki en önemli maçlardan biriydi.

Jesus Valenzuela nereli, hangi maçları yönetti? Avustralya-Türkiye maçı hakemi Valenzuela oldu!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadyumu'nda oynanacak mücadele 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak.

Jesus Valenzuela nereli, hangi maçları yönetti? Avustralya-Türkiye maçı hakemi Valenzuela oldu!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Avustralya-Türkiye mücadelesi de TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Futbolseverler, Millilerin Dünya Kupası serüvenindeki ilk sınavını şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye, grup aşamasındaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar üçüncü ve son grup maçında ise 26 Haziran'da ev sahibi ABD karşısına çıkacak.

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