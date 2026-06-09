Hazırlık sürecini galibiyetlerle tamamlayan A Milli Futbol Takımı, şimdi gözünü 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasına çevirdi. Kuzey Makedonya'yı 4-0, Venezuela'yı ise 2-1 mağlup ederek moral depolayan Ay-Yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye geri sayıma başlarken şimdi ''Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak?'' sorusuna cevap aranıyor.

Turnuva öncesindeki hazırlık kampını tamamlayan A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ederek Dünya Kupası serüvenine resmen başladı. Grup maçları öncesinde farklı şehirlerde çalışmalarını sürdürecek olan Ay-Yıldızlı ekip, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda antrenmanlarını ABD ve Kanada'da gerçekleştirecek. Peki, milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Gözler ilk grup maçı Avustralya - Türkiye karşılaşmasında!

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında oynayacağı karşılaşmaların yayıncı kuruluşu da netleşti. Ay-Yıldızlı ekibin Dünya Kupası'ndaki tüm grup maçları TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Venezuela'yı da mağlup ederek hazırlık aşamasını tamamladı. Şimdi gözler Dünya Kupası grup maçlarına çevrildi.

Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Gözler ilk grup maçı Avustralya - Türkiye karşılaşmasında!

TÜRKİYE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de başlayacak.

Millilerimiz ikinci grup maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 06.00'da oynanacak. Grubun son karşılaşmasında ise rakip ev sahibi ABD olacak. Kritik mücadele 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te başlayacak.

Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Gözler ilk grup maçı Avustralya - Türkiye karşılaşmasında!

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI NİHAİ KADROSU

Kaleciler:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Defanslar:

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Sahalar:

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvetler:

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Gözler ilk grup maçı Avustralya - Türkiye karşılaşmasında!

Geniş kadroda yer alan 9 isim çıkarıldı.

Milli takım kadrosundan çıkarılan isimler şunlar: Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı

A Milli Takımın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

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