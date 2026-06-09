Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın, 2026 Dünya Kupası'nda görev alamayacağını duyurdu. Artan, 2025 yılında “Afrika’nın en iyi hakemi” seçilmişti.

FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD'nin ülkeye girişine izin vermediği Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın durumunun değiştirilemeyeceğini belirterek "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"KİMİN VİZE ALACAĞINA EV SAHİBİ HÜKÜMET KARAR VERİR"

Turnuvaya ev sahibi olan ülkelerin, vize verilmesi konusunda tek yetkili merci olduğunu aktaran FIFA, "Önceki FIFA organizasyonlarına paralel olarak, ev sahibi hükümet nihayetinde kimin vize alacağına ve kimin ülkeye kabul edileceğine karar verir" açıklamasını yaptı.

34 yaşındaki Somalili hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmemiş ve dün İstanbul'a geri gönderilmişti.

Omar Abdulkadir Artan

GÖREV ALSAYDI DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇECEKTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

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