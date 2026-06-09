11 Haziran'da başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı koleksiyon dünyasını da sardı. Panini’nin turnuvaya özel ürettiği albümde yer alan nadir altın renkli Cristiano Ronaldo çıkartması, ilan sitelerinde 10.000 Brezilya Reali (yaklaşık 88.000 TL) fiyatla listelenerek büyük yankı uyandırdı.

Meksika’daki tarihi Azteca Stadyumu’nda açılışı yapılacak olan 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala, yeşil sahaların dışı da hareketlendi. Dünyaca ünlü yayıncılık şirketi Panini'nin turnuva için hazırladığı yeni albüm, koleksiyoncuları peşinden sürüklüyor.

Özellikle ABD, Kanada ve Meksika pazarına özel olarak basılan metalik kaplamalı altın Cristiano Ronaldo çıkartması, ilan platformlarında istenen astronomik fiyatlarla piyasayı adeta salladı.

2026 Dünya Kupası öncesi ilgi yağıyor! Ronaldonun çıkartmasına istenen fiyat dudak uçuklattı

ÇIKARTMA İÇİN DUDAK UÇUKLATAN BEDEL

Uzmanlar, ilan sitelerinde 10.000 Brezilya Realine (yaklaşık 90.000 TL) ulaşan fiyatların nedenini açıkladı. Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası sırasında 41 yaşında olacak olması ve turnuvanın kariyerindeki son Dünya Kupası olabileceği yönündeki değerlendirmelerin çıkartmanın sembolik değerini artırdığı ifade edildi.

2026 Dünya Kupası öncesi ilgi yağıyor! Ronaldonun çıkartmasına istenen fiyat dudak uçuklattı

YILDIZ OYUNCULARIN KARTLARINA BÜYÜK İLGİ

Öte yandan 2026 Dünya Kupası albümündeki sıradan çıkartmalar, birim başına birkaç real gibi düşük fiyatlarla satılmaya devam ediyor. Fiyat farkı büyük ölçüde sınırlı üretim özel sürümlerde ve özellikle Ronaldo, Messi ve Mbappé gibi dünya çapında ilgi gören yıldız oyuncuların kartlarında ortaya çıkıyor.

2026 Dünya Kupası öncesi ilgi yağıyor! Ronaldonun çıkartmasına istenen fiyat dudak uçuklattı

Ancak uzmanlar, ilan sitelerinde yazan 10 bin Reallik rakamların, gerçekleşmiş bir satış bedeli değil, sadece satıcıların talep ettiği fiyat olduğunu belirtiyor. Koleksiyon piyasasında asıl değerin, ilan fiyatıyla değil ancak tamamlanmış ve doğrulanmış satış işlemleriyle belirlenebileceği hatırlatılıyor.

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