Rusya’da basketbol oynayan 10 yaşındaki Zeve Zilkha’nın sıradan bir spor sakatlığı sanılan bacak ağrısının altında nadir görülen agresif bir kemik kanseri çıktı. İlk uygulanan tedavi yöntemlerinden beklenen sonuç alınamayınca aile, farklı klinik araştırmalara ve alternatif tedavi seçeneklerine yöneldi. Bu süreçte çeşitli komplikasyonlar yaşayan talihsiz çocuk, yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kaldı.

Rusya’da yaşayan ve aktif olarak basketbol oynayan 10 yaşındaki Zeve Zilkha, geçen yıl bacağındaki ağrılar nedeniyle doktora başvurdu. İlk etapta spor kaynaklı kas ağrısı ve diz sakatlığı olarak değerlendirilen şikayetlerin ardından yapılan detaylı incelemelerde, Zeve’ye nadir ve agresif bir kemik kanseri türü olan osteosarkom teşhisi konuldu.

BASİT BİR SAKATLIK SANDILAR

Ailenin ilk başvurduğu doktorun rahatsızlığı basit bir diz sakatlığı olarak değerlendirmesi nedeniyle teşhis süreci gecikti. Ancak Zeve’nin dizindeki şişliğin hızla büyümesi üzerine yapılan yeni tetkikler, hastalığın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Basketbol hayali yarım kaldı! Ailesi basit bir sakatlık sandı, acı gerçek hastanede ortaya çıktı

TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ

Geçen yıl eylül ayında başlayan yoğun kemoterapi tedavisi ise oldukça zorlu geçti. İlk uygulanan tedavi yöntemlerinden beklenen sonuç alınamayınca aile farklı klinik araştırmalara ve alternatif tedavi seçeneklerine yöneldi. Bu süreçte çeşitli komplikasyonlar yaşayan Zeve, zaman zaman yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kaldı.

Hastalığın hareket kabiliyetini kısıtlamasına rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Zeve, YouTube videoları çekerek ve müzikle ilgilenerek hayata bağlanmaya devam etti. Yaşadığı ağır tedavi sürecine rağmen eğitiminden de kopmayan küçük çocuk, kendisini iyi hissettiği günlerde okuluna gitmeyi sürdürdü.

Basketbol hayali yarım kaldı! Ailesi basit bir sakatlık sandı, acı gerçek hastanede ortaya çıktı

Zeve’nin verdiği hayat mücadelesi yalnızca ailesini değil, yaşadığı mahalleyi de etkiledi. Ailenin işlettiği yerel fırının müşterileri ve komşuları, günlük işlerde destek olarak örnek bir dayanışma sergiledi. Tüm zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Zeve Zilkha, kararlılığı ve yaşama sevinciyle çevresine umut olmaya devam ediyor.

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