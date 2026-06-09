Tayland’da yedi yaşındaki bir çocuk, ailenin beslediği makak maymununun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırının ardından kaçan maymunu yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland’ın Nakhon Si Thammarat bölgesinde yaşayan 7 yaşındaki Ekkarat Srichan, evlerinin önünde oynadığı sırada ailenin evcil maymunu Choke’un saldırısına uğradı. Komşuların duyduğu çığlıklar üzerine olay yerine koşan aile üyeleri, küçük çocuğu ağır yaralı halde buldu.

VÜCUDUNU ISIRARAK PARÇALADI

Aile yakınlarının aktardığına göre, saldırı sırasında maymun çocuğu vücudunun çeşitli yerlerini ısırarak parçaladı. Ağır yaralanan Ekkarat, acil olarak Sichon Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen, aldığı yaralar nedeniyle 6 Haziran’da hayatını kaybetti.

Evde beslenen makak maymunu, 7 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Akciğerini delip...

AKCİĞERİNİ DELMİŞ

Anne Daranee Srichan, doktorların kendisine maymunun dişlerinin çocuğun akciğerini deldiğini ve hayati bir bölgeye zarar verdiğini söylediğini belirtti. Acılı anne, yaşananların ardından bir daha maymun beslemeyeceğini ifade etti.

DAHA ÖNCE DE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR SERGİLEMİŞ

Ailenin büyükbabası Jaroon Srichan’ın, Choke isimli maymunu 2022 yılında sokaktan alarak sahiplendiği öğrenildi. Mahalle sakinleri, maymunun daha önce de saldırgan davranışlar sergilediğini ve bir kediyi öldürdüğünü öne sürdü. Buna rağmen hayvanın aile tarafından beslenmeye devam edildiği belirtildi.

Evde beslenen makak maymunu, 7 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Akciğerini delip...

Olayın ardından konuşan büyükbaba Jaroon Srichan, maymunu sahiplenerek hata yaptığını kabul ettiğini ve yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Torununun ölümünün ardından maymunu serbest bırakan büyükbaba hakkında inceleme başlatıldı. Polis ekipleri kaçan hayvanı kısa süre sonra yakalayarak kontrol altına aldı.

Yetkililer, makak maymunlarının Tayland’da yalnızca belirli izin ve düzenlemeler kapsamında beslenebildiğini, gerekli belgelerin bulunmaması halinde bunun suç teşkil ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası