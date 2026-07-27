Emniyet, Başsavcılıklar ve BTK tarafından ortak yürütülen son 7 aylık çalışmada, dijital ağlar mercek altına alındı. Bu sürede toplam 6 bin 644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı. Hesapların 3 bin 679'unun FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilirken, en fazla erişim engeli getirilen platform ise X oldu. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook izledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Emniyet, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen çalışmaların son 7 ayında büyük bir başarı elde edildi.

Son 7 ayda 6 bin 644 hesaba erişim engeli! Yarıdan fazlası FETÖ bağlantılı: En fazla erişim engeli X’e geldi

3 BİN 679'UNDA FETÖ BAĞLANTISI

Son 7 ayda yapılan teknik incelemeler, dijital ağ analizleri ve adli süreçler sonucunda toplam 6 bin 644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı. Bu hesapların 3 bin 679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2 bin 965 hesap hakkında da erişim engeli kararları uygulandı.

Son 7 ayda 6 bin 644 hesaba erişim engeli! Yarıdan fazlası FETÖ bağlantılı: En fazla erişim engeli X’e geldi

EN FAZLA ERİŞİM ENGELİ X’TE

Verilere göre son 7 aylık dönemde erişim engeli uygulanan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı. X'i sırasıyla Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify izledi.

Son 7 ayda 6 bin 644 hesaba erişim engeli! Yarıdan fazlası FETÖ bağlantılı: En fazla erişim engeli X’e geldi

TREND TOPİC’LER DE YAKIN KADRAJDA

Yasa dışı içeriklere müdahale eden mekanizma aynı zamanda sosyal medyadaki trend topic (TT) listeleri, etiket kampanyaları, koordineli paylaşım ağları ve bot hesap hareketleri de gelişmiş dijital analiz yöntemleriyle gerçek zamanlı takip ediliyor.

Öte yandan psikolojik harekât amacıyla oluşturulan yapay gündem çalışmaları kısa sürede tespit edildi.

MİLLİ GÜVENLİĞİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Dijital platformların artık yalnızca iletişim alanı değil, milli güvenliği doğrudan ilgilendiren bir mücadele sahası haline geldiğini belirten güvenlik kaynakları, dijital ağ analizleriyle kampanyaların kaynağı ve yayılım modelini tek tek ortaya çıkarıyor.

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