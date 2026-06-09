2026 FIFA Dünya Kupası için Meksika'ya akın eden futbolseverler, Mexico City'nin tarihi merkezinde karşılarına çıkan 116 yıllık Osmanlı mirasıyla şaşkınlık yaşıyor. Her 15 dakikada bir çalan tarihi Osmanlı Saati, turnuva boyunca şehrin en dikkat çeken simgelerinden biri haline geldi.

Dünyanın kilitlendiği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın görkemli açılış maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Meksika'nın başkenti Mexico City, kalbinde taşıdığı asırlık bir Osmanlı mirasıyla futbolseverleri selamlıyor.

Kentin en işlek tarihi merkezinde yer alan ve "Reloj Otomano" (Osmanlı Saati) olarak bilinen tarihi anıt kule, turnuva vesilesiyle şehre akın eden binlerce turistin ve futbol coşkusuyla dolup taşan meydanların odak noktası haline geldi.

Dünya Kupası için Meksikaya akın edenler şoke oldu! Her 15 dakikada bir Osmanlı izi var

GÖÇMENLERİN ASIRLIK VEFA NİŞANESİ: TÜRK SAATİ

Venustiano Carranza ve Bolivar caddelerinin kesişim noktasında yükselen anıt, Latin Amerika ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki köklü bağları günümüze taşıyor. Saat kulesi, 1910 yılında Meksika’nın bağımsızlığının 100. yılı kutlamaları kapsamında, o dönem ülkede yaşayan Osmanlı kökenli Türk, Suriye ve Lübnanlı göçmenler tarafından Meksika halkına bir dostluk ve vefa nişanesi olarak armağan edildi.

Halk arasında yaygın olarak "Türk Saati" olarak anılan bu görkemli kule, zamanla bulunduğu bölgeye de adını vererek "Plaza del Reloj Otomano" (Osmanlı Saat Meydanı) olarak bilinmekte. Endülüs (Mudejar) mimari tarzı kemerleri ve gövdesini süsleyen göz alıcı renkli mozaikleriyle dikkat çeken kulenin tepesindeki üç adet tarihi çan, her 15 dakikada bir çalarak kentin ritmini belirliyor.

Dünya Kupası için Meksika'ya akın edenler şoke oldu! Her 15 dakikada bir Osmanlı izi var

DÖRT YÜZÜNDE ORTAK MİRAS: HİLAL, SEDİR AĞACI VE KARTAL

Meksikalı araştırmacılar ve akademisyenler tarafından göçmen toplulukların yerel toplumla kurduğu entegrasyonun en somut ve estetik simgesi olarak kabul edilen saat kulesi, üzerinde barındırdığı sembollerle tam bir kültürel sentez sunuyor.

Kulenin dört bir yanındaki kadranlarda hem Latin hem de Osmanlıca rakamlar bir arada yer alıyor. Saat kulesinin üst kısmında Türkiye’yi temsilen hilal, Lübnan’ı temsilen sedir ağacı ve ev sahibi Meksika’yı temsilen de aztek mitolojisinin simgesi olan yılan yiyen kartal figürü yan yana duruyor. Kulenin üzerindeki tarihi kitabelerin birinde ise "Osmanlı Kolonisinden Meksika'ya. Eylül 1910" ifadesi okunuyor.

TİKA DESTEĞİYLE GELECEĞE TAŞINDI

Tarihi merkez turlarının ve şehir turlarının en önemli uğrak noktalarından biri olan anıt, Meksika'nın bağımsızlığının 200'üncü, saatin ise 100'üncü yılı olan 2010 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan büyükelçiliklerinin ortak desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi saat mekanizması, çanlar ve dış cephe mozaikleri aslına uygun olarak titizlikle yenilenmişti.

Dünya Kupası stadyumlarına ve taraftar alanlarına giden güzergah üzerinde bulunan Osmanlı Saati, turnuva boyunca sadece bir zaman göstergesi değil, futbolun birleştirici ruhuyla örtüşen asırlık bir dostluk simgesi olarak konuklarını ağırlamaya devam edecek.

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