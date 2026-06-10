Avustralya Dünya Kupası kadrosu! Avustralya A Milli Takım kadro değeri 2026
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya, turnuva için belirlenen 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Avrupa ve Asya'nın çeşitli liglerinde forma giyen futbolcuların yer aldığı kadro, takımın toplam piyasa değeri ve yıldız isimleriyle dikkat çekiyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasındaki rakiplerinden biri olan Avustralya'da gözler açıklanan aday kadroya çevrildi. Teknik direktör Tony Popovic'in belirlediği futbolcular arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncular bulunurken, kadronun toplam değeri ve öne çıkan isimleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.
AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI KADROSU
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Avustralya A Milli Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu resmen açıklandı. Teknik direktör Tony Popovic tarafından belirlenen listede tecrübeli isimlerle genç yetenekler bir araya getirildi. Kadroda İngiltere, İtalya, Hollanda, İspanya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen oyuncular yer alıyor.
Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City FC), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante UD)
Defans: Aziz Behich (Melbourne City FC), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City AFC), Alessandro Circati (Parma FC), Miloš Degenek (APOEL FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City FC), Kai Trewin (New York City FC)
Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian FC), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC)
Forvet: Nestory Irankunda (Watford FC), Mathew Leckie (Melbourne City FC), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Touré (Norwich City FC), Nishan Velupillay (Melborne Victory FC), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (FC Machida Zelvia)
AVUSTRALYA A MİLLİ TAKIM KADRO DEĞERİ
|Oyuncu
|Kulübü
|Mevki
|Piyasa Değeri
|Mathew Ryan
|Levante UD
|Kaleci
|€1.8 milyon
|Patrick Beach
|Melbourne City FC
|Kaleci
|€1.0 milyon
|Paul Izzo
|Randers FC
|Kaleci
|€500 bin
|Alessandro Circati
|Parma FC
|Stoper
|€12.0 milyon
|Lucas Herrington
|Colorado Rapids
|Stoper
|€4.5 milyon
|Harry Souttar
|Leicester City FC
|Stoper
|€3.5 milyon
|Cameron Burgess
|Swansea City AFC
|Stoper
|€1.5 milyon
|Miloš Degenek
|APOEL FC
|Stoper
|€450 bin
|Jordan Bos
|Feyenoord
|Sol Bek
|€12.0 milyon
|Aziz Behich
|Melbourne City FC
|Sol Bek
|€250 bin
|Jacob Italiano
|Grazer AK
|Sağ Bek
|€600 bin
|Jason Geria
|Albirex Niigata
|Sağ Bek
|€350 bin
|Aiden O'Neill
|New York City FC
|Ön Libero
|€3.0 milyon
|Kai Trewin
|New York City FC
|Ön Libero
|€1.8 milyon
|Paul Okon-Engstler
|Sydney FC
|Ön Libero
|€1.2 milyon
|Cameron Devlin
|Heart of Midlothian FC
|Merkez Orta Saha
|€2.0 milyon
|Connor Metcalfe
|FC St. Pauli
|Merkez Orta Saha
|€1.5 milyon
|Jackson Irvine
|FC St. Pauli
|Merkez Orta Saha
|€1.0 milyon
|Ajdin Hrustić
|Heracles Almelo
|Merkez Orta Saha
|€600 bin
|Cristian Volpato
|US Sassuolo
|On Numara
|€10.0 milyon
|Nestory Irankunda
|Watford FC
|Sağ Kanat
|€8.0 milyon
|Nishan Velupillay
|Melbourne Victory FC
|Sol Kanat
|€650 bin
|Awer Mabil
|CD Castellón
|Sol Kanat
|€500 bin
|Mathew Leckie
|Melbourne City FC
|Sol Kanat
|€300 bin
|Mohamed Touré
|Norwich City FC
|Santrfor
|€8.0 milyon
|Tete Yengi
|FC Machida Zelvia
|Santrfor
|€450 bin