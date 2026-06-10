2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya, turnuva için belirlenen 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Avrupa ve Asya'nın çeşitli liglerinde forma giyen futbolcuların yer aldığı kadro, takımın toplam piyasa değeri ve yıldız isimleriyle dikkat çekiyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasındaki rakiplerinden biri olan Avustralya'da gözler açıklanan aday kadroya çevrildi. Teknik direktör Tony Popovic'in belirlediği futbolcular arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncular bulunurken, kadronun toplam değeri ve öne çıkan isimleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Avustralya A Milli Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu resmen açıklandı. Teknik direktör Tony Popovic tarafından belirlenen listede tecrübeli isimlerle genç yetenekler bir araya getirildi. Kadroda İngiltere, İtalya, Hollanda, İspanya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen oyuncular yer alıyor.

Avustralya Dünya Kupası kadrosu! Avustralya A Milli Takım kadro değeri 2026

Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City FC), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante UD)

Defans: Aziz Behich (Melbourne City FC), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City AFC), Alessandro Circati (Parma FC), Miloš Degenek (APOEL FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City FC), Kai Trewin (New York City FC)

Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian FC), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC)

Forvet: Nestory Irankunda (Watford FC), Mathew Leckie (Melbourne City FC), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Touré (Norwich City FC), Nishan Velupillay (Melborne Victory FC), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (FC Machida Zelvia)

Avustralya Dünya Kupası kadrosu! Avustralya A Milli Takım kadro değeri 2026

AVUSTRALYA A MİLLİ TAKIM KADRO DEĞERİ

Oyuncu Kulübü Mevki Piyasa Değeri Mathew Ryan Levante UD Kaleci €1.8 milyon Patrick Beach Melbourne City FC Kaleci €1.0 milyon Paul Izzo Randers FC Kaleci €500 bin Alessandro Circati Parma FC Stoper €12.0 milyon Lucas Herrington Colorado Rapids Stoper €4.5 milyon Harry Souttar Leicester City FC Stoper €3.5 milyon Cameron Burgess Swansea City AFC Stoper €1.5 milyon Miloš Degenek APOEL FC Stoper €450 bin Jordan Bos Feyenoord Sol Bek €12.0 milyon Aziz Behich Melbourne City FC Sol Bek €250 bin Jacob Italiano Grazer AK Sağ Bek €600 bin Jason Geria Albirex Niigata Sağ Bek €350 bin Aiden O'Neill New York City FC Ön Libero €3.0 milyon Kai Trewin New York City FC Ön Libero €1.8 milyon Paul Okon-Engstler Sydney FC Ön Libero €1.2 milyon Cameron Devlin Heart of Midlothian FC Merkez Orta Saha €2.0 milyon Connor Metcalfe FC St. Pauli Merkez Orta Saha €1.5 milyon Jackson Irvine FC St. Pauli Merkez Orta Saha €1.0 milyon Ajdin Hrustić Heracles Almelo Merkez Orta Saha €600 bin Cristian Volpato US Sassuolo On Numara €10.0 milyon Nestory Irankunda Watford FC Sağ Kanat €8.0 milyon Nishan Velupillay Melbourne Victory FC Sol Kanat €650 bin Awer Mabil CD Castellón Sol Kanat €500 bin Mathew Leckie Melbourne City FC Sol Kanat €300 bin Mohamed Touré Norwich City FC Santrfor €8.0 milyon Tete Yengi FC Machida Zelvia Santrfor €450 bin

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