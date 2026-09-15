Adalet Bakanı Gürlek’ten yatırımcı güveni mesajı: Yargıda sadeleştirme ve ihtisaslaşma sürecek

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı’nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Gürlek, yatırım ortamının güçlendirilmesi için yargılama süreçlerinin sadeleştirilmesi, ihtisaslaşmanın artırılması ve tahkim ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha etkin hale getirilmesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yatırımcıların hukuki güvencelerini güçlendirecek ve ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesini sağlayacak reformların süreceğini belirtti. Gürlek, piyasa düzenini bozan, haksız rekabet oluşturan ve suç gelirlerini ekonomiye sokmaya çalışan yapılara karşı da mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Gürlek, toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuki ve yargısal ihtiyaçların ele alındığını belirtti.

Güçlü ve sürdürülebilir ekonomi için ticari ve iş uyuşmazlıklarında yargılama süreçlerinin sadeleştirilmesi, ihtisaslaşmanın artırılması ve yargısal kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, daha hızlı, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

YATIRIMCILARIN HUKUKİ GÜVENCELERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Gürlek, yatırımcıların hukuki güvencelerinin artırılması, üretim ve yatırımın önündeki engellerin azaltılması için mevzuatın günün ihtiyaçlarına göre geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.

Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha etkin hale getirilmesinin de gündemde olduğunu belirten Gürlek, iş dünyasının hukuki uyuşmazlıklarının daha hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

HAKSIZ REKABET VE SUÇ GELİRLERİNE KARŞI MÜCADELE MESAJI

Adalet Bakanı Gürlek, üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve istihdam sağlayanların karşısına hukuk dışı yollarla çıkan yapılara karşı mücadele edileceğini vurguladı.

Haksız rekabetle piyasa düzenini bozan ve suç gelirlerini meşru ekonomiye dahil etmeye çalışan yapılara karşı tavizsiz mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

“YATIRIMCI GÜVENİNİ ESAS ALAN REFORMLAR SÜRECEK”

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü ve yatırımcı güvenini esas alan reformların devam edeceğini belirtti.

Söz konusu reformların Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne, üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydeden Gürlek, DEİK Başkanı Nail Olpak ve yönetim kurulu üyelerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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