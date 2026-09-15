Haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in öncülüğünde başlatılan "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 41 dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan 41 firmanın isimleri de belli oldu, işte detaylar.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, bu sabah "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını duyurdu.
"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR"
Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca da kapsamlı rapor hazırlandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı."
Yaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı
Öte yandan Sabah'ın haberine göre 41 büyük dağıtıcı firmanın isimleri belli oldu. İşte o liste:
|No
|İlçe / İl
|Firma / Kişi
|1
|Gökdere / Bursa
|Ahmet Demir
|2
|Bor / Niğde
|Akkuş Tarımsal İnşaat Otomotiv Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|3
|Kozyatağı / İstanbul
|Aydaş Organik Tarım İthalat ve İhracat Limited Şirketi
|4
|Altınova / Yalova
|Beta Tropikal Meyve Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi
|5
|Bigadiç / Balıkesir
|Bigadiç Derin Tarım Ürünleri Yaş Sebze Meyve Hayvancılık Gıda Turizm Sanayi İthalat İhracat ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
|6
|Uray / Mersin
|Eren Tarım Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.
|7
|Gelendost / Isparta
|Erol Nakliyat Tarım İnşaat Ticaret Limited Şirketi
|8
|Yüreğir / Adana
|Essa Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
|9
|Ereğli / Konya
|Fatih Tarımsal Ürünler Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|10
|Liman / Mersin
|Kerem Sebze Meyve ve Su Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|11
|Liman / Mersin
|Mehmet Uygun
|12
|Uray / Mersin
|MENAS - Mersin Zirai Ürünler İşleme İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|13
|Liman / Mersin
|Murat Aslancı
|14
|Gölmarmara / Manisa
|Murat Değirmen
|15
|Alanya / Antalya
|Murat Ulukaya
|16
|Acıpayam / Denizli
|Naturalqall Gıda Tarım İthalat İhracat Limited Şirketi
|17
|Kartal / İstanbul
|Özşekerci Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|18
|Nilüfer / Bursa
|Sabri Beyan
|19
|Kumluca / Antalya
|Saha Komisyonculuk San. Tic. Ltd. Şti.
|20
|Erdemli / Mersin
|Topal Narenciye Plastik Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Petrol Turizm Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti.
|21
|Gelendost / Isparta
|Topçuoğulları Sarraf Tar. Ür. ve Amb. Malz. İmal. San. Nak. Ltd. Şti.
|22
|Menemen / İzmir
|Topraktan Group Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
|23
|Uray / Mersin
|Tümen Tarım Paketleme Antrepo Hizmetleri ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|24
|Tuna / İstanbul
|Ülkü Tarım Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Paz. San. ve Ticaret Limited Şirketi
|25
|Finike / Antalya
|YNS Öz Tarım Ürünleri Ticaret Nakliyat İnşaat Limited Şirketi
|26
|Tuna / İstanbul
|Zafer Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|27
|Uray / Mersin
|Acar Agro Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
|28
|Kazımkarabekir / Erzurum
|Akın Tarım ve Su Ürünleri Taşımacılık Gıda Lokanta Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi
|29
|Tuna / İstanbul
|Altunpul Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
|30
|Nilüfer / Bursa
|Casım Aslancı
|31
|Eğirdir / Isparta
|Göl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Turizm Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|32
|Kızılbey / Ankara
|Gündüz Mey-Pak Gıda İnşaat Taşımacılık Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi
|33
|Ilgın / Konya
|Ilgın Ceypa Tarım Hayvancılık Nakliye Akaryakıt İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|34
|Uşak / Uşak
|Kütmey Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|35
|Sincan / Ankara
|Özel Gıda Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Pazar. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|36
|Yüreğir / Adana
|Sabuncular Soğuk Hava Deposu Kömürcülük Gıda Tarım Ürünleri Nak. İnş. Taah. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|37
|İznik / Bursa
|Sefa Nur Kardeşler Gıda Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
|38
|Kozyatağı / İstanbul
|Sera Sebze Meyve Komisyonculuğu ve Ticaret Limited Şirketi
|39
|Osmangazi / Bursa
|Sevdal Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|40
|Tuzla / İstanbul
|Sivas Birlik Tarım Ürünleri Limited Şirketi
|41
|İstiklal / Mersin
|Yaha Gıda Maddeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi