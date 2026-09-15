Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in öncülüğünde başlatılan "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 41 dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan 41 firmanın isimleri de belli oldu, işte detaylar.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, bu sabah "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını duyurdu.

Haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR"

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca da kapsamlı rapor hazırlandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı."

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Öte yandan Sabah'ın haberine göre 41 büyük dağıtıcı firmanın isimleri belli oldu. İşte o liste:

No İlçe / İl Firma / Kişi 1 Gökdere / Bursa Ahmet Demir 2 Bor / Niğde Akkuş Tarımsal İnşaat Otomotiv Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 3 Kozyatağı / İstanbul Aydaş Organik Tarım İthalat ve İhracat Limited Şirketi 4 Altınova / Yalova Beta Tropikal Meyve Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi 5 Bigadiç / Balıkesir Bigadiç Derin Tarım Ürünleri Yaş Sebze Meyve Hayvancılık Gıda Turizm Sanayi İthalat İhracat ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 6 Uray / Mersin Eren Tarım Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. 7 Gelendost / Isparta Erol Nakliyat Tarım İnşaat Ticaret Limited Şirketi 8 Yüreğir / Adana Essa Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 9 Ereğli / Konya Fatih Tarımsal Ürünler Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 10 Liman / Mersin Kerem Sebze Meyve ve Su Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 11 Liman / Mersin Mehmet Uygun 12 Uray / Mersin MENAS - Mersin Zirai Ürünler İşleme İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 13 Liman / Mersin Murat Aslancı 14 Gölmarmara / Manisa Murat Değirmen 15 Alanya / Antalya Murat Ulukaya 16 Acıpayam / Denizli Naturalqall Gıda Tarım İthalat İhracat Limited Şirketi 17 Kartal / İstanbul Özşekerci Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 18 Nilüfer / Bursa Sabri Beyan 19 Kumluca / Antalya Saha Komisyonculuk San. Tic. Ltd. Şti. 20 Erdemli / Mersin Topal Narenciye Plastik Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Petrol Turizm Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti. 21 Gelendost / Isparta Topçuoğulları Sarraf Tar. Ür. ve Amb. Malz. İmal. San. Nak. Ltd. Şti. 22 Menemen / İzmir Topraktan Group Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi 23 Uray / Mersin Tümen Tarım Paketleme Antrepo Hizmetleri ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 24 Tuna / İstanbul Ülkü Tarım Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Paz. San. ve Ticaret Limited Şirketi 25 Finike / Antalya YNS Öz Tarım Ürünleri Ticaret Nakliyat İnşaat Limited Şirketi 26 Tuna / İstanbul Zafer Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 27 Uray / Mersin Acar Agro Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 28 Kazımkarabekir / Erzurum Akın Tarım ve Su Ürünleri Taşımacılık Gıda Lokanta Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi 29 Tuna / İstanbul Altunpul Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi 30 Nilüfer / Bursa Casım Aslancı 31 Eğirdir / Isparta Göl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Turizm Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 32 Kızılbey / Ankara Gündüz Mey-Pak Gıda İnşaat Taşımacılık Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi 33 Ilgın / Konya Ilgın Ceypa Tarım Hayvancılık Nakliye Akaryakıt İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 34 Uşak / Uşak Kütmey Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 35 Sincan / Ankara Özel Gıda Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Pazar. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 36 Yüreğir / Adana Sabuncular Soğuk Hava Deposu Kömürcülük Gıda Tarım Ürünleri Nak. İnş. Taah. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti. 37 İznik / Bursa Sefa Nur Kardeşler Gıda Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi 38 Kozyatağı / İstanbul Sera Sebze Meyve Komisyonculuğu ve Ticaret Limited Şirketi 39 Osmangazi / Bursa Sevdal Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 40 Tuzla / İstanbul Sivas Birlik Tarım Ürünleri Limited Şirketi 41 İstiklal / Mersin Yaha Gıda Maddeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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