Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in öncülüğünde başlatılan "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 41 dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan 41 firmanın isimleri de belli oldu, işte detaylar.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, bu sabah "Tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını duyurdu.

Haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma
Başlık ResmiHaksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMIŞLAR"

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca da kapsamlı rapor hazırlandığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı."

ÖNERİLEN HABERLER
Yaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı
GÜNDEM

Yaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı

Öte yandan Sabah'ın haberine göre 41 büyük dağıtıcı firmanın isimleri belli oldu. İşte o liste:

Noİlçe / İlFirma / Kişi
1Gökdere / BursaAhmet Demir
2Bor / NiğdeAkkuş Tarımsal İnşaat Otomotiv Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
3Kozyatağı / İstanbulAydaş Organik Tarım İthalat ve İhracat Limited Şirketi
4Altınova / YalovaBeta Tropikal Meyve Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi
5Bigadiç / BalıkesirBigadiç Derin Tarım Ürünleri Yaş Sebze Meyve Hayvancılık Gıda Turizm Sanayi İthalat İhracat ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
6Uray / MersinEren Tarım Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.
7Gelendost / IspartaErol Nakliyat Tarım İnşaat Ticaret Limited Şirketi
8Yüreğir / AdanaEssa Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
9Ereğli / KonyaFatih Tarımsal Ürünler Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
10Liman / MersinKerem Sebze Meyve ve Su Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
11Liman / MersinMehmet Uygun
12Uray / MersinMENAS - Mersin Zirai Ürünler İşleme İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13Liman / MersinMurat Aslancı
14Gölmarmara / ManisaMurat Değirmen
15Alanya / AntalyaMurat Ulukaya
16Acıpayam / DenizliNaturalqall Gıda Tarım İthalat İhracat Limited Şirketi
17Kartal / İstanbulÖzşekerci Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
18Nilüfer / BursaSabri Beyan
19Kumluca / AntalyaSaha Komisyonculuk San. Tic. Ltd. Şti.
20Erdemli / MersinTopal Narenciye Plastik Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Petrol Turizm Taşımacılık Tic. ve San. Ltd. Şti.
21Gelendost / IspartaTopçuoğulları Sarraf Tar. Ür. ve Amb. Malz. İmal. San. Nak. Ltd. Şti.
22Menemen / İzmirTopraktan Group Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
23Uray / MersinTümen Tarım Paketleme Antrepo Hizmetleri ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
24Tuna / İstanbulÜlkü Tarım Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Petrol Ürünleri Paz. San. ve Ticaret Limited Şirketi
25Finike / AntalyaYNS Öz Tarım Ürünleri Ticaret Nakliyat İnşaat Limited Şirketi
26Tuna / İstanbulZafer Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
27Uray / MersinAcar Agro Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
28Kazımkarabekir / ErzurumAkın Tarım ve Su Ürünleri Taşımacılık Gıda Lokanta Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi
29Tuna / İstanbulAltunpul Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
30Nilüfer / BursaCasım Aslancı
31Eğirdir / IspartaGöl Meyve Sebze Kömür Gıda İnşaat Turizm Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
32Kızılbey / AnkaraGündüz Mey-Pak Gıda İnşaat Taşımacılık Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi
33Ilgın / KonyaIlgın Ceypa Tarım Hayvancılık Nakliye Akaryakıt İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
34Uşak / UşakKütmey Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
35Sincan / AnkaraÖzel Gıda Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Pazar. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
36Yüreğir / AdanaSabuncular Soğuk Hava Deposu Kömürcülük Gıda Tarım Ürünleri Nak. İnş. Taah. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti.
37İznik / BursaSefa Nur Kardeşler Gıda Nakliye İnşaat Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
38Kozyatağı / İstanbulSera Sebze Meyve Komisyonculuğu ve Ticaret Limited Şirketi
39Osmangazi / BursaSevdal Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
40Tuzla / İstanbulSivas Birlik Tarım Ürünleri Limited Şirketi
41İstiklal / MersinYaha Gıda Maddeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"HÜKÜMETLER HAZIRLIKSIZ"
Gates'ten dünyayı tedirgin eden yapay zeka sözleri
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
İLK KEZ DUYURDULAR!
İLK KEZ DUYURDULAR!
ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
460 KM MENZİLİ VAR!
460 KM MENZİLİ VAR!
Yüzde yüz elektrikli ticari resmen tanıtıldı
TURNEDE SKANDAL!
TURNEDE SKANDAL!
Filistin'e destek veren ünlü rapçi kadrodan çıkarıldı
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak? 2026-YDS/2 için geri sayım başladı!
YDS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?
Kaydet
Trump'tan Nvidia CEO'suna sürpriz telefon: Sözleri salonu kahkahaya boğdu: Çip geliştiriyor ama…
Trump'tan ünlü CEO'ya sürpriz telefon
Kaydet
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal açıklaması: Gereğini yapmanız lazım
Bülent Uygun'dan F.Bahçe ve İsmail Kartal sözleri
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.