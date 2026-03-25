Fenerbahçe (2007-2011) ve Galatasaray'da (2011-2013) mücadele eden, son olarak 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen Colin Kazım-Richards, profesyonel futbola veda ettikten sona kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 39 yaşındaki eski milli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

League Two (İngiliz futbolunda dördüncü seviye) takımlarından Crawley Town, teknik direktörlük görevine Colin Kazım-Richards'ı getirdi. Crawley Town, İngiltere doğumlu Türk Milli Takımı'nın eski futbolcusu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Colin Kazım-Richards, A Milli Takım formasıyla

Daha önce Premier Lig ekibi Arsenal'in altyapısında antrenörlük yapan Colin Kazım-Richards, kariyerinde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. A Milli Takım'ın bir parçası olunca 'Kazım Kazım' olarak tanınan 39 yaşındaki eski futbolcu, yeni takımındaki ilk maçına hafta sonu Gillingham karşısında çıkacak.

Ligde 24 takım arasında küme düşme hattında yer alan Crawley Town, 39 maç sonunda topladığı 31 puan ve eksi 24 averajla 21'inci sırada yer alıyor.

