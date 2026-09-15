Anahtarı üzerinde unutulan otomobili kaçıran çocuklar yakalandı
Kayseri'de park halinde anahtarı üzerinde unutulan otomobili kaçıran 4 çocuk, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Çocuklar gözaltına alındı.
Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta oturan A.Y.M, park halinde anahtarını üzerinde unuttuğu otomobilinin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından aracın geçiş güzergahını belirledi.
4 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, kovalamaca sonucu aracı merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde durdurdu. Araçtaki 4 çocuk gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.